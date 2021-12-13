МВД: Взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии

В пресс-центре МВД России подтвердили информацию о взрыве, произошедшем сегодня утром на входе в монастырь в Подмосковье.

"В 8.24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник указанного учебного заведения, после чего он произвел самоподрыв", - говорится в сообщении МВД.

По данным полиции, пострадал сам подрывник и оказавшийся вблизи эпицентра взрыва 15-летний подросток. Ранее сообщалось, что еще семерых учеников гимназии осматривают медики. Но о серьезных травмах в их случае речь не идет.

"Прибывшие сотрудники полиции эвакуировали педагогический состав и учащихся. На месте происшествия работает скорая помощь. Информация о других пострадавших и иные обстоятельства произошедшего уточняются", - заключили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Официальный представитель Главного следственного управления следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователи приступили к выяснению обстоятельств подрыва самодельной бомбы около монастыря в подмосковном Серпухове.

"На территории женского монастыря в Серпухове неизвестный привел в действие взрывное устройство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Врадий.

По ее словам, количество пострадавших уточняется, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

Со ссылкой на информированный источник "Интерфакс" сообщает, что устроивший взрыв был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители. Мотивом преступления, по словам источника, стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений. По неподтвержденной пока информации, во время учебы нападавший подвергался буллингу.