ГИБДД Москвы предупредила водителей об опасном тумане

В Москве ближе к вечеру сильно ухудшится погода. Как сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД, город окутает туман, и видимость на дорогах резко снизится.

Обзор у водителей сократится до 200-500 метров. Это особенно опасно в темное время. С учетом неблагоприятного метеопрогноза инспекторы рекомендовали водителям не садиться за руль, пока туман не рассеется.

Тем, кого туман застанет в дороге, советуют максимально снижать скорость и быть предельно внимательным. Также обязательно включать противотуманные фары. Пешеходам рекомендуется выбирать куртки ярких цветов или прикрепить к одежде светоотражающие элементы.