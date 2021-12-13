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13.12.2021 12:53
Рубрика: Дороги

ГИБДД Москвы предупредила водителей об опасном тумане

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

В Москве ближе к вечеру сильно ухудшится погода. Как сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД, город окутает туман, и видимость на дорогах резко снизится.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Обзор у водителей сократится до 200-500 метров. Это особенно опасно в темное время. С учетом неблагоприятного метеопрогноза инспекторы рекомендовали водителям не садиться за руль, пока туман не рассеется.

Тем, кого туман застанет в дороге, советуют максимально снижать скорость и быть предельно внимательным. Также обязательно включать противотуманные фары. Пешеходам рекомендуется выбирать куртки ярких цветов или прикрепить к одежде светоотражающие элементы.

#ГИБДД