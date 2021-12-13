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13.12.2021 21:41
Рубрика: Власть

Калужские власти отложили введение QR-кодов

Текст: Антон Валагин (Калуга)
Фото: Илья Тимин/РИА Новости Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Запланированное с 15 декабря применение QR-кодов в Калужской области отложено на месяц.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости
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- Более 543 тысяч жителей Калужской области сделали прививку и мы видим, что это дает результат. Люди стали меньше болеть. Кроме того, надо было разобраться, как быть людям, которые переболели ковидом, но не получили подтверждения. И вот сегодня вице-премьер правительства России Татьяна Алексеевна Голикова сказала, что анализы на антитела с 2022 года станут основанием для получения сертификата переболевшего, - рассказал в своем телеграм-канале глава региона Владислав Шапша.

В связи с этим введение QR-кодов перенесено на 15 января. Также губернатор подписал постановление, временно ограничивающее работу ресторанов и развлекательных заведений по ночам.

С 18 октября в Калужской области действует обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет, медиков и персонала санаториев, педагогов, работников системы социального обслуживания и соцзащиты, транспортной отрасли, энергетики, промышленности и сельского хозяйства, проектирования и строительства, перерабатывающей промышленности и сферы услуг. Также прививка стала обязательной для студентов старше 18 лет и вахтовиков.

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