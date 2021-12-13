Устроивший стрельбу в курском клубе сдался полиции

Молодой человек, ранивший пятерых охранников в ночном клубе Курска, сам явился в полицию, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Личность его была установлена. Узнав, что его разыскивают, 21-летний житель Курска сам явился в полицию. Сейчас он дает показания, - рассказали правоохранители. Подтвердилась версия о том, что стрельбе предшествовал словесный конфликт.

Напомним, около полуночи у входа в ночной клуб произошла стрельба. Подошедший к заведению молодой человек достал травматический пистолет и расстрелял охранников клуба. Пять человек госпитализированы, на стрелявшего завели дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).