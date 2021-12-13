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13.12.2021 14:14
Рубрика: Происшествия

В Твери загорелось производственное здание

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Тверские пожарные тушат возгорание в двухэтажном производственном здании.

В Норильске три человека пострадали при пожаре в лаборатории завода

В региональном ГУМЧС пояснили, что сообщение о пожаре в здании на Серебряковской набережной поступило в 11:30. В 12:30 пожар был локализован, но в 14 часов открытое горение еще продолжалось. В тушении участвуют шесть отделений пожарно-спасательных подразделений.

- Пострадавших нет. Эвакуация не производилась, находившиеся в здании люди покинули его самостоятельно, - уточнили в ведомстве.

Какое именно производство находится в горящем помещении, в пресс-службе ГУМЧС пояснить не смогли, но в соцсетях тверитяне сообщают, что здесь делали перчатки.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь

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