В Твери загорелось производственное здание

Тверские пожарные тушат возгорание в двухэтажном производственном здании.

В региональном ГУМЧС пояснили, что сообщение о пожаре в здании на Серебряковской набережной поступило в 11:30. В 12:30 пожар был локализован, но в 14 часов открытое горение еще продолжалось. В тушении участвуют шесть отделений пожарно-спасательных подразделений.

- Пострадавших нет. Эвакуация не производилась, находившиеся в здании люди покинули его самостоятельно, - уточнили в ведомстве.

Какое именно производство находится в горящем помещении, в пресс-службе ГУМЧС пояснить не смогли, но в соцсетях тверитяне сообщают, что здесь делали перчатки.