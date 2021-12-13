Вильфанд: Аномально теплая погода в Москве продержится до конца недели

Потепление в Москве начнется 13 декабря. А в конце этой рабочей недели воздух в мегаполисе прогреется до +3 градусов, что на 6 градусов выше климатической нормы.

Главный синоптик страны Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что погода в столице радикально меняется. В понедельник и вторник еще не очень тепло - днем слабый минус (1-3 мороза). Более существенное повышение температуры воздуха ожидается 16 декабря. "В среду - около 0 градусов, а в четверг - до плюс двух", - отметил ученый.

Тем временем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о новой волне холода. Потепление сменится морозами. С наступлением выходных зима начнет возвращать утраченные позиции. Ночью 18 декабря в Москве минус 5-10 градусов.

Последние 10 дней декабря будут морозными.