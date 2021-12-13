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13.12.2021 10:49
Рубрика: Происшествия

Воробьев: Жизни пострадавших при взрыве в Серпухове вне опасности

Текст: Сергей Бабкин

Жизни детей, пострадавших при взрыве в Серпуховском женском монастыре, вне опасности. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает телеканал "360".

Фото: rg.ru
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"Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи", - подчеркнул руководитель региона. Он также отметил, что правоохранительные органы проведут полное и всестороннее расследование инцидента.

Как уже писала "РГ", утром в понедельник в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство, которое принес с собой мужчина. По официальным данным, пострадал 15-летний подросток, по неофициальным - помощь потребовалась семерым находившимся в монастыре людям. В числе пострадавших при взрыве - сам предполагаемый подрывник.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Серпухов

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