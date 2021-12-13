Воробьев: Жизни пострадавших при взрыве в Серпухове вне опасности

Жизни детей, пострадавших при взрыве в Серпуховском женском монастыре, вне опасности. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает телеканал "360".

"Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи", - подчеркнул руководитель региона. Он также отметил, что правоохранительные органы проведут полное и всестороннее расследование инцидента.

Как уже писала "РГ", утром в понедельник в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство, которое принес с собой мужчина. По официальным данным, пострадал 15-летний подросток, по неофициальным - помощь потребовалась семерым находившимся в монастыре людям. В числе пострадавших при взрыве - сам предполагаемый подрывник.