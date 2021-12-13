Циклон нарушил транспортное сообщение в Хабаровском крае и на Сахалине

Обильный снегопад, обрушившийся на восточные районы Хабаровского края, стал причиной закрытия двух аэропортов. Задержаны несколько авиарейсов.

В частности, не принимают и не отправляют самолеты авиаузлы в Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре. Сейчас там ведется расчистка взлетно-посадочных полос. По этой же причине закрыта и воздушная гавань в сахалинском Шахтерске, сообщает пресс-служба Хабаровского аэропорта в своем Telegram-канале.

Из-за плохой погоды задержаны вылеты рейсов из краевого центра в Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань, Богородское и в сахалинскую Оху.

Тем временем из-за стихии приостановила работу паромная переправа Ванино - Холмск, связывающая Сахалин с материком. Вчера спасатели объявили штормовое предупреждение из-за приближения к острову мощного циклона. На большей территории региона ожидается сильный снег и порывистый ветер.