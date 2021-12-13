В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине. Документ опубликован 13 декабря в базе данных нижней палаты парламента.

Предполагается, что в эксперименте смогут принять участие и другие регионы, однако для Сахалина уже установлены конкретные сроки - с 1 марта 2022 года до конца 2028 года. Углеродной нейтральности Сахалин должен достичь к концу 2025 года.

Среди задач эксперимента правительство называет стимулирование внедрения технологий, которые позволят сократить выбросы парниковых газов, формирование собственной системы оценки сведений о выбросах и поглощении газов, а также создание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения квоты.

Как писала ранее "РГ", Сахалин планирует достичь углеродной нейтральности в основном за счет перехода на более "чистые" виды топлива, например, путем перевода генерации электроэнергии и транспорта на газ. К эксперименту могут присоединиться Башкирия, Хабаровский край, Иркутская и Калининградская области.