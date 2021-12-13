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13.12.2021 11:26
Рубрика: Власть

Василий Орлов: Амурские аграрии добились серьезных успехов

Текст: Сергей Набивачев
Амурские аграрии сумели перевыполнить план по зерновым, сое и кукурузе. И это несмотря на то, что региону пришлось столкнуться с мощным паводком. Из-за стихии Приамурье потеряло более пяти процентов посевных площадей. Как отметил губернатор Василий Орлов, регион должен обеспечить собственную продовольственную безопасность. Именно поэтому большое внимание уделяется развитию растениеводства.

- Мы уже добились серьезных успехов в производстве сои. На сегодняшний день Амурская область лидирует в этом направлении среди всех российских регионов, - говорит Василий Орлов. - Теперь нужно идти дальше и развивать другие сферы растениеводства. Для этого в Приамурье разработаны различные меры поддержки аграриев, которые касаются в том числе элитного семеноводства, производства овощей открытого грунта, возмещения части затрат на приобретение сельхозтехники, строительство и реконструкцию хранилищ.

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По словам главы региона, результаты этой работы очевидны. Несмотря на летний паводок, в области перевыполнен план по зерновым, сое и кукурузе. Предварительно, по итогам года рост производства продовольствия составит 138 процентов.

Из-за сильного переувлажнения почвы в прошлом году площади под зерновые культуры сократились на 27 тысяч гектаров. А в 2021-м из-за паводка пострадали еще 11 тысяч гектаров зерновых. Но урожай все равно оказался больше планового.

В сравнении с прошлым годом показатели урожайности зерновых культур выросли на 4,3 центнера с гектара. И особенно существенно выросла урожайность кукурузы - на 12,4 центнера с гектара. По планам сои должны были собрать 1160 тысяч тонн, а получилось 1175 тысяч. Средняя урожайность по области достигла 16,2 центнера с гектара, что лучше прогноза на 0,2 центнера и на 3,2 центнера выше прошлогодних показателей.

По словам зампреда правительства - министра сельского хозяйства Амурской области Олега Туркова, таких успехов сельхозпроизводители сумели добиться благодаря правильному подходу к работе.

- Это выдающаяся заслуга наших аграриев. Несмотря на климатические условия последних лет, сложное лето и паводок, из-за которого мы потеряли посевные площади, удалось достичь значительного повышения урожайности, - рассказал Олег Турков.

Хорошие результаты он связал с тем, что сельхозпроизводители используют больше удобрений, применяют качественные семена, соблюдают севооборот, покупают новую технику.

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