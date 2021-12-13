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Всероссийская премьера фильма "Елки 8" состоится в Нижнем Новгороде

Наше кино
    13.12.2021, 20:05
Текст:   Мария Волкова

Всероссийская премьера новогоднего кинохита "Елки 8" состоится 15 декабря в нижегородском культурном центре "Рекорд". Вход на показ будет бесплатным, но необходимо предварительно зарегистрироваться на мероприятие.

Фото: Мария Волкова
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Как сообщает пресс-служба "Центра 800", премьера станет частью событий фестиваля "Новогодняя столица России": напомним, в этом году этот статус официально получил Нижний Новгород. Показ начнется в 20:00. В мероприятии примут участие продюсер и актер фильма Евгений Кулик, актриса Софья Присс.

- Для отечественного кинематографа "Eлки" стали действительно знаковым фильмом, который создает светлую атмосферу в преддверии Нового года, и очень здорово, что в столь непростой 2021 год франшиза вернулась на экраны, - рассказал заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, который также планирует принять участие в мероприятии. - Мы рады, что действие центральной новеллы проходит в Нижнем Новгороде. И история про то, что важно уметь мечтать, не терять веру в собственные силы и чудо, она очень близка нижегородцам в год 800-летия, когда город преобразился на глазах.

Действие фильма разворачивается не только в Нижнем Новгороде, но и в Тюмени, Перми, Уфе, Саранске, Екатеринбурге, Красноярске и Зеленограде. В "Новогодней столице России" снята новелла "Звезды сошлись" режиссера Варвары Маценовой.

Главная героиня по имени Глаша верит в том, что ее папа работает космонавтом, и именно поэтому уже который раз не поздравляет ее с новым годом. Ради того, чтобы увидеться с ним, она собирается отправиться на МКС. Приключения начнутся со сломанной во время репетиции полета руки: Глаша попадает в больницу и знакомится с мальчиком Витей, с которым позже сбегает из палаты. Маме Глаши и папе Вите предстоит найти своих детей, а зрителям - поверить в то, что новогодняя сказка случается.

Российские зрители смогут увидеть фильм в прокате уже с 16 декабря.

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