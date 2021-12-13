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13.12.2021 12:24
Рубрика: Общество

Когда покупать новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась

Текст: Наталья Граф
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Омские работники Роспотребнадзора рассказали, когда лучше покупать новогоднее дерево и как правильно его выбрать.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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- Лучше всего идти за елкой в двадцатых числах декабря, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Омской области. - Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.

Эксперты также советуют выбирать елку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Как показывает практика, дерево с тонким стволом не простоит долго.

Обратите внимание на гибкость веток и эластичность иголок. Сухая, пожелтевшая и крошащаяся хвоя свидетельствует о том, что дерево было срублено очень давно.

- Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите елку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак, - утверждают специалисты.

Новогодняя елка должна быть с одной необрезанной макушкой. Не рекомендуется покупать дерево с двумя или тремя макушками.

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