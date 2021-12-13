На "Листвяжной" подняли тело последнего погибшего шахтера

Поисковые работы на шахте "Листвяжная" завершены, сегодня утром горноспасатели подняли на поверхность тело 51-го погибшего при взрыве рабочего. Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, в ходе поисково-спасательных работ была проведена разведка горных выработок аварийного участка, протяженностью 41 километр.

Среди погибших 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Для того чтобы создать безопасные условия проведения поисковых работ, специалисты МЧС через скважины подали в горные выработки шахты газообразный азот и углекислый газ.

Сейчас на "Листвяжной" продолжаются восстановительные работы для приведения проветривания выработок в доаварийное состояние, а также возведение взрывоустойчивых перемычек и контроль газовой обстановки для усиления изоляции выработанного пространства.

На данный момент возведены 18 ограждающих вентиляционных перемычек, восстановлены шесть вентиляционных шлюзов, один кроссинг. Кроме того, в нормальном режиме работы запущен вентилятор главного проветривания шахты. Из подтопленных ее частей спасатели откачали более 20 тысяч кубометров воды.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел взрыв, авария унесла жизни 51 человека. Предварительной причиной трагедии был назван хлопок метано-воздушной смеси. После аварии в регионе был введен режим ЧС.