Нурмагомедов серьезно поговорил с братом после инцидента в аэропорту Махачкалы

Экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что провел разговор с двоюродным братом Усманом после инцидента в аэропорту в Дагестане.

Об этом бывший чемпион UFC рассказал журналистам.

"Разбирался СК - я не лез, никого не просил. Каждый должен отвечать за свои поступки, будь то Хабиб, или Никита Нагорный, или Усман. Поверьте, следственный комитет Хабиба Нурмагомедова с ним серьезно поговорил", - приводит слова Нурмагомедова РИА Новости.

11 ноября на КПП аэропорта в Махачкале сотрудники полиции пытались остановить автомобиль без номеров и с тонированными стеклами, в котором, как выяснилось позже, находился Усман Нурмагомедов. Водитель не остановился, сбил ограждение и наехал на сотрудника МВД, после чего скрылся.

Позже Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, которых подозревают в участии в данном инциденте, доставили в Дагестан для разбирательства.