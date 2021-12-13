Стало известно о состоянии петербурженки, из ревности облитой кислотой

16-летняя жительница Петербурга, которую в минувшие выходные облил серной кислотой бывший возлюбленный, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Северной столицы.

Девушке предстоит несколько операций. Делать их будут, когда состояние пострадавшей стабилизируется.

Кислота попала на лицо, задела глаза, уши. Врачи делают все, чтобы сохранить девушке зрение.

Напомним, нападение произошло на канале Грибоедова. 16-летняя девушка гуляла со своим 18-летним другом, когда на них напал бывший бойфренд петербурженки. Он вылил на пару серную кислоту из бутылки и скрылся. Основной объем ядовитой жидкости попал девушке на лицо.

Ее бывшего возлюбленного, которому, к слову, 24 года, задержали в тот же день. Он признался в содеянном, заявил, что им двигала ревность. Сейчас нападавший арестован на два месяца.