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13.12.2021 17:21
Рубрика: Происшествия

Стало известно о состоянии петербурженки, из ревности облитой кислотой

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

16-летняя жительница Петербурга, которую в минувшие выходные облил серной кислотой бывший возлюбленный, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Северной столицы.

Суд арестовал петербуржца, облившего кислотой бывшую девушку

Девушке предстоит несколько операций. Делать их будут, когда состояние пострадавшей стабилизируется.

Кислота попала на лицо, задела глаза, уши. Врачи делают все, чтобы сохранить девушке зрение.

Напомним, нападение произошло на канале Грибоедова. 16-летняя девушка гуляла со своим 18-летним другом, когда на них напал бывший бойфренд петербурженки. Он вылил на пару серную кислоту из бутылки и скрылся. Основной объем ядовитой жидкости попал девушке на лицо.

Ее бывшего возлюбленного, которому, к слову, 24 года, задержали в тот же день. Он признался в содеянном, заявил, что им двигала ревность. Сейчас нападавший арестован на два месяца.

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