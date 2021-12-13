Астраханские спасатели ликвидировали на Волге аварийный разлив нефти

В Астрахани сотрудники Каспийского филиала Морской спасательной службы устранили на Волге аварийный нефтяной разлив.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ "Морспасслужба", загрязнение акватории нефтепродуктами произошло девятого декабря в районе 3044 километра реки Волга. Протяженность пятна составила около двух километров.

"Для предотвращения продвижения нефтяных пятен вниз по течению реки и растекания нефтепродуктов на акватории спасателями установлены два локализующих ордера боновых заграждений у правого берега", - говорится в сообщении.

На очистку реки у спасателей ушло двое суток. С поверхности воды собрано 210 килограммов нефтеводяной эмульсии, а также остатки мазутного сорбента и мусор.

Напомним, что с начала месяца в Астрахани произошло два случая загрязнения Волги нефтепродуктами - 2 и 9 декабря. Причины и виновники экологического бедствия устанавливаются.