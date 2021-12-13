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13.12.2021 15:44
Рубрика: Власть

В Крыму назвали финальный срок выплат пострадавшему от потопов бизнесу

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Все выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства, которые пострадали из-за ЧС в Крыму в июне этого года, должны быть завершены 24 декабря. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

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Он отметил, что получать выплаты представители бизнеса начнут с 15 декабря.

- Процедура немного затянулась, процесс требовал определенных согласований, - пояснил руководитель республики и добавил, что правительство РФ уже выделило финансовую помощь в республиканский бюджет объемом более 355 миллионов рублей.

По словам главы Минэкономразвития РК Дмитрия Шеряко, 248 заявок подали предприниматели Керчи и более 150 - бизнесмены Ялты. Заявители получат от государства деньги на ремонт нежилых помещений, зданий, сооружений из расчета не более 6000 рублей за квадратный метр, а также компенсацию арендной платы за три месяца.

Вторая категория получателей выплат - предприниматели, пострадавшие на рынках и нестационарных торговых объектах. От них в целом из Керчи и Ялты поступило более 600 заявок.

Глава региона уточнил, что список пострадавших - не окончательный. И все предприниматели, недовольные отказами местных властей, могут писать на электронную почту business@minek.rk.gov.ru, а также записаться на консультацию к специалистам Фонда поддержки предпринимательства Крыма по телефонам горячей линии 8 (800) 500-38-59 или 7 (978) 989-00-60, либо обратиться лично в любое из представительств Фонда. При этом Аксенов подчеркнул, что сотрудники Фонда должны детально разобрать каждое обращение, обсудить его с каждым предпринимателем, чтобы убедиться в справедливости принимаемого решения.

Напомним, ранее серию потопов в Крыму в июне-июле 2021 года признали ЧС федерального уровня. Всего за два месяца подтоплено 43 населенных пункта в шести муниципалитетах РК.

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