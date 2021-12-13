Психолог рассказал, как пережить предновогодний стресс

- Сложно отрицать существование предпраздничного стресса, и в преддверии Нового года это особенно актуальная тема, - говорит психолог из Екатеринбурга Илья Шибаев. - На самом деле, стресс - это неотъемлемая часть нашей жизни, но обычно мы свыкаемся с ним и не замечаем. Это реакция организма на раздражители, естественный процесс взаимодействия между человеком и внешней средой, а также особое функциональное, психологическое и физиологическое состояние организма. То есть, мы испытываем стресс, например, когда просыпаемся, выбираем одежду на день и думаем, что приготовить на завтрак.

Новый год - это приятная пора. Время для встреч, подготовки к празднику, дарение и получение подарков. По словам специалиста, волнение приходит из-за того, что все понимают, что этот праздник особенный и происходит лишь раз в год. Кроме того, в декабре людям кажется, что до 31 декабря еще много времени и поэтому они хотят выполнить много дел. Но на самом деле, предпраздничный период не настолько длинный, и люди не успевают осуществить задуманное. В этот момент все перерастает в стресс. Чтобы побороть внутреннее напряжение, нужно подготовить себя заранее.

- Предварительно спланируйте, что бы вы хотели получить от праздника: что и кому хотите подарить, с кем его провести, в какой атмосфере. При этом не старайтесь вгонять себя в рамки. Вовремя остановитесь: не думайте, что вы ничего не успеваете, и о том, что что-то пойдет не плану. Не взваливайте всю подготовку к празднику на себя и не старайтесь успеть все, - говорит психолог.

По его словам, один из способов справиться с предновогодним стрессом - написать свои планы на бумаге.

- Между прочим, зафиксированная таким образом речь дает больше эффекта, чем устная. Мы намного продуктивнее помним написанное, чем просто высказанное вслух, и это будет являться некой шпаргалкой для того, чтобы ничего не забыть, - говорит Илья Шибаев.

Другой способ - постараться сделать так, чтобы все желаемое и действительное совпало. Но при этом грандиозных малодостижимых целей ставить нельзя, чтобы снова не оказаться в стрессовой ситуации.

- Если вы остались совсем один, то это тоже не повод для стресса, сделайте то, чего ранее не делали. Это будет ваш подарок самому себе, где вы получите новые и незабываемые эмоции, которые будут греть вас на протяжении следующего года, - считает психолог.

Атмосфера предстоящего праздника рождает ощущение чуда у детей и взрослых. У детей - будет Дед Мороз и долгожданные подарки. А у взрослых... Что делать, если чуда хочется, а оно не происходит?

- Новый год это не конец, а начало. Необязательно именно здесь и сейчас должно происходить что-то необычное. Создавать и творить можно независимо от дня и времени года. Это и есть самое настоящее чудо, - подытожил эксперт.