В Екатеринбурге показали 25 современных танцевальных постановок

Всесторонне избалованный зритель столицы Среднего Урала уже и не задумывается о том, что с некоторых пор он может на постоянной основе видеть лучшие образцы современного искусства разных жанров, не покидая пределы родного города. Вот и фестиваль современного танца "На грани", традиционно прошедший в первые дни зимы, наглядно показал, что занимает умы современных российских и европейских хореографов и какие формы принимает воплощение их видения мира.

Прежде всего надо сказать, что десятый, юбилейный фестиваль его организаторы посвятили памяти Михаила Сафронова, много лет проработавшего директором Свердловского театра музыкальной комедии, который стал домом для фестиваля. Талантливый театральный менеджер, он в свое время сделал все, чтобы "На грани" родился, рос и развивался.

- Легендарный Михаил Сафронов своей энергией и статусом, своим вниманием и любопытством, наконец, уважением к виду искусства, в сущности смежному с тем, чем он занимался всю жизнь, сумел дать фестивалю мощнейшее ускорение на долгие годы, - говорит арт-директор фестиваля "На грани" Лариса Барыкина.

В этом году в проекте приняли участие коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Омска, Калуги, а также гости из Европы, зрители увидели 25 танцевальных постановок, 13 из них - премьеры.

Среди ярких впечатлений - два спектакля блистательного "Балета Евгения Панфилова" (Пермь), представившие образы великих художников: Libertad был посвящен Фриде Кало, а "Головокружение" - живописной вселенной Тулуз-Лотрека. Спектакль "Дюймовочка" Челябинского театра современного танца, рассказывающий о совсем не сказочных сюжетах, с которыми сталкивает жизнь современную женщину. Спектакль "Союз" "Инновационного театра балета" из Калуги, отразивший эмоциональное потрясение хореографа Омара Ражеха (Ливан/Франция) от открытия мира Циолковского. Помимо сюжетов, вообще-то и не всегда обязательных для contemporary dance, удивление и восхищение зрителей вызывали мастерство танцовщиков, для которых, кажется, нет невозможного.

- Танец становится театром тогда, когда центром внимания, несмотря на самые разнообразные формы пластического выражения, становится не отвлеченный "головной" концепт, не актуальный политико-художественный тренд, но человек, - говорит театральный критик Наталья Курюмова.

Екатеринбургский театр "Провинциальные танцы" показал на фестивале сразу две премьеры: "Синяя борода" (хореография и постановка Татьяны Багановой) и Essence (хореограф и постановщик Александра Столярова совместно с танцовщиками театра). А еще в театре рассказали о хорошей и очень долгожданной новости: широкой публике представлены предварительные эскизы реконструкции кинотеатра "Колизей", который городские власти передадут "Провинциалам". Правда, произойдет это не раньше 2022 года, после экспертизы и реконструкции. Но коллектив, отметивший в прошлом году свое тридцатилетие, объехавший полмира с гастролями, получивший шесть высших национальных театральных премий "Золотая маска", коллектив, создавший Екатеринбургу репутацию российской столицы contemporary dance, до сих пор не имеет своего угла, танцовщики показывают спектакли, репетируют и хранят костюмы и декорации в разных местах. Поэтому два года - не срок для исполнения давней мечты, и обновленное здание первого в Екатеринбурге театра снова станет домом для артистов.