Россиянам могут списать более двух млрд рублей безнадежных долгов

Россиянам могут списать более двух миллиардов рублей безнадежных долгов. Речь идет о долгах, которые заявлены для списания по процедуре внесудебного банкротства. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.

По его словам, которые приводят "Известия", количество одобренных заявлений на внесудебное банкротство растет и к ноябрю этого года достигло уже почти шести тысяч. При этом от долгов на общую сумму 1,23 млрд рублей освободились уже более 3,5 тысячи граждан. По остальным заявлениям еще не прошел шестимесячный срок - по его истечении их долги также будут списаны.

Процедура внесудебного списания долгов введена в России с 1 сентября 2020 года. Согласно ей, заемщики с долгами от 50 до 500 тысяч рублей могут подать в МФЦ заявку, подождать ее рассмотрения в течение полугода и в случае положительного решения получить освобождение от долгов. Повторно банкротиться по такой процедуре можно не раньше, чем через 10 лет.

Ранее сообщалось, что рост числа личных банкротств продолжает ускоряться. Так, в первой половине 2021 года суды признали банкротами 88 тысяч граждан, что в 2,1 раза больше, чем в январе-июне предыдущего года.