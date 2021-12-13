Россияне смогут получать зарплату через Систему быстрых платежей, пилотный проект стартует в 2022 году, говорится в проекте основных направлений цифровизации финрынка до 2024 года, который опубликовал ЦБ. Это, в том числе, поможет бороться с зарплатным рабством, считают эксперты.

СБП была запущена ЦБ и Национальной системой платежных карт (НСПК) 28 января 2019 года. Благодаря системе, россияне могут переводить деньги по номеру телефона и оплачивать товары и услуги по QR-коду.

По данным ЦБ, с момента запуска в СБП в 2019 году было совершено 836 млн переводов между гражданами на общую сумму более пяти трлн рублей. Число пользователей системы за это время превысило 40 млн человек. Причем только за этот год количество и объем операций выросли более чем в шесть раз, а число клиентов - в три раза. Сервис оплаты товаров и услуг через СБП также набирает популярность и находит своего пользователя. "В этом году их число выросло почти в 15 раз, до 3,8 млн человек, и этот тренд сохраняется", - уточнили в Банке России. Всего же россияне расплатились через СБП за товары более 10 млн раз на сумму свыше 48 млрд рублей (рост с начала года в более чем в 12 раз по обоим показателям).

ЦБ планирует дальнейшее развитие СБП. Так, среди нововведений - возможность переводов в адрес госорганов, о чем сообщала "РГ", автооплата, оплата услуг ЖКХ. Еще одно нововведение - перечисление зарплат через систему.

Опция будет вполне востребована россиянами, уверен руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.

Подключение СБП может сделать возможность выбора банка более технологичным процессом, упростив его для потребителя, считает эксперт.

Но не все компании могут быть рады этому новшеству: зарплатный проект - это обычно часть большего пакета услуг от банка (например, кредита и т.д.), который существенно влияет на условия по всем остальным продуктам, пояснил он. Если банки увидят снижение количества карт и оборотов по ним, открытых в рамках зарплатных проектов, это может негативно сказаться на условиях по другим продуктам, поэтому один из основных рисков этой новации состоит в том, чтобы сбалансировать усиление конкуренции на финансовом рынке с отсутствием существенных изменений благосостояния для корпоративного сегмента клиентов финансовых услуг, уверен Кривошея.

"Идея выплаты зарплаты по номеру телефона - это еще один способ минимизировать случаи зарплатного рабства, когда работодатель тем или иным способом навязывает работнику способ получения выплат", - полагает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

По мнению Шуста, для работодателей критическим фактором будет удобство администрирования выплат через СБП.

"Сейчас выплаты на карты обслуживающего банка максимально автоматизированы, процесс максимально интегрирован с системами бухучета, - пояснил он.- Поэтому востребованность выплат по СБП среди компаний будет зависеть от простоты и удобства обслуживания со стороны бухгалтерии. Как минимум, бухгалтерии нужно будет собирать заявления на выплату зарплаты с указанием номера телефона как главного идентификатора получателя".

Поэтому главный барьер находится не на стороне банков, а на стороне работодателей, считает Шуст. Если в некоторых компаниях под тем или иным предлогом не соглашаются выплачивать деньги на карты любых банков, то СБП должна предложить им существенное конкурентное преимущество - например, более низкие тарифы, по сравнению с существующими зарплатными проектами (сейчас некоторые банки предлагают либо бесплатные зачисления на зарплатные карты или почти бесплатные - в отдельных случаях до 0,2%), указал он.