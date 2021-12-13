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13.12.2021 14:05
Рубрика: Легковые авто

Самая большая "авторазборка" в мире, где можно "скрутить" все, что нужно

Текст: Константин Руссов
Фото: Скриншот с youtube.com Фото: Скриншот с youtube.com
Фото: Скриншот с youtube.com

В городе Хазлтон, Пенсильвания, блогеры с канала "ПриветТачка" посетили самую большую "авторазборку" на нашей планете.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Она настолько велика, что её можно без труда разглядеть на фотографиях со спутника. Её прелесть в том, что за небольшую плату у машин, покоящихся на этой свалки, можно открутить всё, что нужно для проектов по созданию рестомодов или восстановления личного авто после аварии.

Входной билет на самую большую "авторазборку" в мире стоит всего два доллара. Исследование территории и "экспонатов" нельзя осуществлять с сумками или рюкзаком по понятным причинам, при необходимости на входе посетителю предлагается взять тележку.

Состояние автомобилей оставляет желать лучшего, однако ведущие поиронизировали на этот счёт, сказав, что в России такие экземпляры попадаются на дорогах. Этот тренд продолжили в комментариях:

"Обычная парковка у техникума в Кургане, только чуть больше, но по состоянию один в один",

"Хорошее состояние у машин, видно, что немного подержанные, но нормально, брать можно",

"В данном месте фраза: "Гриша берём" - будет звучать постоянно".