Самая большая "авторазборка" в мире, где можно "скрутить" все, что нужно

В городе Хазлтон, Пенсильвания, блогеры с канала "ПриветТачка" посетили самую большую "авторазборку" на нашей планете.

Она настолько велика, что её можно без труда разглядеть на фотографиях со спутника. Её прелесть в том, что за небольшую плату у машин, покоящихся на этой свалки, можно открутить всё, что нужно для проектов по созданию рестомодов или восстановления личного авто после аварии.

Входной билет на самую большую "авторазборку" в мире стоит всего два доллара. Исследование территории и "экспонатов" нельзя осуществлять с сумками или рюкзаком по понятным причинам, при необходимости на входе посетителю предлагается взять тележку.

Состояние автомобилей оставляет желать лучшего, однако ведущие поиронизировали на этот счёт, сказав, что в России такие экземпляры попадаются на дорогах. Этот тренд продолжили в комментариях:

"Обычная парковка у техникума в Кургане, только чуть больше, но по состоянию один в один",

"Хорошее состояние у машин, видно, что немного подержанные, но нормально, брать можно",

"В данном месте фраза: "Гриша берём" - будет звучать постоянно".