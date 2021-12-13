У "Пушкинской карты" увеличат номинал и расширят возможности

Новости

В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 17:59
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 17:55
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 17:46
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 17:28
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода 17:25
Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8% 17:21
Устроивший стрельбу в курском клубе сдался полиции 17:16
СК РФ: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины 16:50
Поврежденную американскую подлодку заметили в Сан-Диего 16:48
В Симферополе на матче Ночной хоккейной лиги умер нападающий 16:47
Россия расширила ограничения на импорт из Европы из-за птичьего гриппа 16:46
Нурмагомедов серьезно поговорил с братом после инцидента в аэропорту Махачкалы 16:45
Росреестр опроверг сообщения о прекращении своей деятельности 16:31
В Москве в три раза вырос спрос на элитную недвижимость 16:31
Страны ОПЕК в ноябре увеличили добычу нефти меньше запланированного 16:29
Ученые оценили эффект камер на дорогах России 16:28
Индекс МосБиржи упал ниже 3700 пунктов впервые с июля 16:12
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Китае 16:11
Доходы Спецсвязи за 9 месяцев 2021 года выросли на 5,6% 16:03
Названы самые популярные в 2021 году российские фильмы и сериалы 15:55
Минфин: Инфляция в России по итогам 2021 года составит около 8% 15:47
Путин обсудит с кабмином загрязнение воздуха и "омикрон" 15:41
К 2030 году профпереподготовка потребуется большей половине работников 15:31
Профильный комитет ГД рекомендовал снять с повестки проект о QR-кодах на транспорте 15:29
Москвич лишится квартиры за демонтаж стены 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 17:41
Рубрика: Общество

У "Пушкинской карты" увеличат номинал и расширят возможности

Текст: Ирина Огилько
В рамках просветительской акции "Культурный марафон" 13 декабря в одной из столичных школ побывали на открытом уроке министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина и актер Виктор Хориняк. Как проходил необычный урок, наблюдал корреспондент "РГ".
Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. Фото: Ирина Огилько Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. Фото: Ирина Огилько
Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. Фото: Ирина Огилько

Такой странный состав гостей не случаен, ведь акцию "Культурный марафон" придумали совместно Министерство культуры РФ и Министерство образования РФ, а воплотил задумку в электронном формате Яндекс. Место для проведения урока - школа № 1234 на Большой Молчановке - была выбрана потому, что ее заканчивала нынешнего министра культуры. Ребят, а это около 50 учеников выпускных классов школы, собрали для урока в большом актовом зале. Как рассказала собравшимся Ольга Любимова, в этом году "Культурный марафон" проходит с 8 ноября по 24 декабря, его тема - кино, ведь 125 лет назад прошел первый в истории киносеанс.

В Петербурге предложили использовать "Пушкинскую карту" для покупки книг

"До запуска этой акции учителя лучших школ страны сами придумывали схожие марафоны, необычные уроки, ходили в музеи или приглашали интересных людей. Все это мы решили объединить во всероссийском марафон, - рассказала Ольга Любимова. - Отрадно отметить, что третий год акция остается популярной. Так, в прошлом году более миллиона человек присоединились к марафону. В этом году уже присоединились 750 тысяч человек.

Как отметила Елена Бунина, для участия в марафоне дети по всей стране должны пройти интерактивный тест, он опубликован на сайте акции. Сначала проходишь анкету, где указываешь возраст, затем портал открывает вопросы с нужной возрастной категорией. Участвовать в марафоне могут как дошкольники, так и ученики 14+. Никаких дополнительных баллов, например, для повышения оценок во время учебы или для поступления в ВУЗ, тест не дает. Зато он помогает расширить кругозор ученика, показывает, как устроено кино, какие используют приемы режиссеры, и как актеры управляют эмоциями.

А потом посыпались вопросы учеников. Ученица Дарья Гуськова спросила, как становятся актерами. На что Виктор Хреняк, сыгравший главную роль в фильме "Последний богатырь", рассказал, что планировал поступать в военное училище, так как заканчивал кадетский корпус. "Но я играл в любительских постановках, интересовался кино и решил попробовать, ведь театральные вузы первыми открывают набор абитуриентов. И я прошел, меня взяли в школу-студию МХАТ. Поэтому я не стал военным", - рассказал Хреняк. Ученицу Анну Дунаеву, которая собирается стать писателем и специализироваться на жанре фэнтези, волновал вопрос: почему нет новых имен в литературе. "Посмотрите на полки: одни и те же фамилии, а где молодежь. Где отечественные Толкиены?" - вопрошала она собравшихся. Ольга Любимова отметила, что Министерство культуры очень заинтересовано в появлении новых литературных имен. "Нам не хватает писателей, в том числе в жанре фэнтези, не хватает сценаристов, - сказала министр. - Схожая картина была и с операторами, сейчас ситуация изменилась, пришла талантливая молодежь". И призвала потенциальную писательницу скорее осваивать ремесло, а пока писать каждый день, набивая руку.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Деньги с "Пушкинской карты" теперь можно потратить на билет в кино

Интересовали учеников и вопросы, как попасть в тот же Яндекс. Елена Бунина ответила, что если бы все присутствующие в зале владели IT-технологиями, их тут же взяли бы на работу в компанию. Спросили ученики и про то, можно ли в образовательную программу поместить курсы по кинематографу? "Все вместить в и без того насыщенную образовательную школьную программу нельзя, иначе учебный день никогда не закончится, - сказала Любимова. - Но у нас есть новости по этой теме. Так, для того, чтобы дети не только по интернету смотрели кино, с февраля 2022 года планируется включить в "Пушкинскую карту" ученика возможность посещения сеансов с отечественными кинолентами". Также с 1 января 2022 года номинал "Пушкинской карты" увеличится с трех до пяти тысяч рублей".

Как поделилась с "РГ" директор школы № 1234 Ирина Волошко, ребята остались довольны беседой, ведь для многих было полезно узнать, какие специальности востребованы. "У нас в школе проходят уроки "Мастерские жизни", когда приходят специалисты разных профессий и рассказывают о своей работе, как правило, все они родители учеников, - отметила директор. - Этот урок отлично пополнил копилку школы, и отрадно, что провела урок наша бывшая ученица".

Общество Образование Правительство Минкультуры Правительство Минобрнауки Компании Информационные технологии Яндекс Пушкинская карта

Главное сегодня

Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8%
Госдума 16 декабря рассмотрит проект о QR-кодах в общественных местах
Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов
Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK
Голикова: Россияне с антителами получат сертификаты переболевших на полгода
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии