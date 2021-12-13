У "Пушкинской карты" увеличат номинал и расширят возможности

В рамках просветительской акции "Культурный марафон" 13 декабря в одной из столичных школ побывали на открытом уроке министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина и актер Виктор Хориняк. Как проходил необычный урок, наблюдал корреспондент "РГ".

Такой странный состав гостей не случаен, ведь акцию "Культурный марафон" придумали совместно Министерство культуры РФ и Министерство образования РФ, а воплотил задумку в электронном формате Яндекс. Место для проведения урока - школа № 1234 на Большой Молчановке - была выбрана потому, что ее заканчивала нынешнего министра культуры. Ребят, а это около 50 учеников выпускных классов школы, собрали для урока в большом актовом зале. Как рассказала собравшимся Ольга Любимова, в этом году "Культурный марафон" проходит с 8 ноября по 24 декабря, его тема - кино, ведь 125 лет назад прошел первый в истории киносеанс.

"До запуска этой акции учителя лучших школ страны сами придумывали схожие марафоны, необычные уроки, ходили в музеи или приглашали интересных людей. Все это мы решили объединить во всероссийском марафон, - рассказала Ольга Любимова. - Отрадно отметить, что третий год акция остается популярной. Так, в прошлом году более миллиона человек присоединились к марафону. В этом году уже присоединились 750 тысяч человек.

Как отметила Елена Бунина, для участия в марафоне дети по всей стране должны пройти интерактивный тест, он опубликован на сайте акции. Сначала проходишь анкету, где указываешь возраст, затем портал открывает вопросы с нужной возрастной категорией. Участвовать в марафоне могут как дошкольники, так и ученики 14+. Никаких дополнительных баллов, например, для повышения оценок во время учебы или для поступления в ВУЗ, тест не дает. Зато он помогает расширить кругозор ученика, показывает, как устроено кино, какие используют приемы режиссеры, и как актеры управляют эмоциями.

А потом посыпались вопросы учеников. Ученица Дарья Гуськова спросила, как становятся актерами. На что Виктор Хреняк, сыгравший главную роль в фильме "Последний богатырь", рассказал, что планировал поступать в военное училище, так как заканчивал кадетский корпус. "Но я играл в любительских постановках, интересовался кино и решил попробовать, ведь театральные вузы первыми открывают набор абитуриентов. И я прошел, меня взяли в школу-студию МХАТ. Поэтому я не стал военным", - рассказал Хреняк. Ученицу Анну Дунаеву, которая собирается стать писателем и специализироваться на жанре фэнтези, волновал вопрос: почему нет новых имен в литературе. "Посмотрите на полки: одни и те же фамилии, а где молодежь. Где отечественные Толкиены?" - вопрошала она собравшихся. Ольга Любимова отметила, что Министерство культуры очень заинтересовано в появлении новых литературных имен. "Нам не хватает писателей, в том числе в жанре фэнтези, не хватает сценаристов, - сказала министр. - Схожая картина была и с операторами, сейчас ситуация изменилась, пришла талантливая молодежь". И призвала потенциальную писательницу скорее осваивать ремесло, а пока писать каждый день, набивая руку.

Интересовали учеников и вопросы, как попасть в тот же Яндекс. Елена Бунина ответила, что если бы все присутствующие в зале владели IT-технологиями, их тут же взяли бы на работу в компанию. Спросили ученики и про то, можно ли в образовательную программу поместить курсы по кинематографу? "Все вместить в и без того насыщенную образовательную школьную программу нельзя, иначе учебный день никогда не закончится, - сказала Любимова. - Но у нас есть новости по этой теме. Так, для того, чтобы дети не только по интернету смотрели кино, с февраля 2022 года планируется включить в "Пушкинскую карту" ученика возможность посещения сеансов с отечественными кинолентами". Также с 1 января 2022 года номинал "Пушкинской карты" увеличится с трех до пяти тысяч рублей".

Как поделилась с "РГ" директор школы № 1234 Ирина Волошко, ребята остались довольны беседой, ведь для многих было полезно узнать, какие специальности востребованы. "У нас в школе проходят уроки "Мастерские жизни", когда приходят специалисты разных профессий и рассказывают о своей работе, как правило, все они родители учеников, - отметила директор. - Этот урок отлично пополнил копилку школы, и отрадно, что провела урок наша бывшая ученица".