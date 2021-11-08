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08.11.2021 12:49
Рубрика: Общество

Культурный марафон, посвященный кинематографу, стартовал в России

Текст: Сусанна Альперина
"Культурный марафон" стартовал 8 ноября и продлится до 10 декабря. Это ежегодный всероссийский проект, который знакомит школьников с мировой и отечественной культурой. В этом году марафон посвящен теме кино и приурочен к громкой дате - 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Школьники смогут пройти онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое в школе, если и изучают, то крайне мало. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют эмоциями, какие приемы используют, и не только. Достаточно пройти по ссылке, чтобы узнать подробности. Организаторы проекта - Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ и Яндекс.

Фото: mpi-olymp.ru
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Чтобы принять участие в "Культурном марафоне", нужно зарегистрироваться. Присоединиться к проекту могут все желающие - учителя, школьники, их родители. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, а начать можно в любое время. Кстати, участники смогут выиграть призы - Яндекс.Станции Лайт. Их получат 100 учителей и 500 учеников.

Специально к "Культурному марафону" Яндекс.Учебник разработал онлайн-курс для педагогов "Как организовать дискуссию на уроке". Он доступен в видео-формате, и его можно посмотреть в любое удобное время. При просмотре учителя найдут полезные комментарии психологов, а также полезные инструменты для работы с классом: видео, тексты, сценарии, рубрикаторы и анкеты самооценки, оценочные и раздаточные материалы. Каждый учитель, прошедший курс, получит сертификат о повышении квалификации.

Материалы теста "Культурного марафона" подготовили эксперты КиноПоиска вместе с методистами и экспертами образовательных проектов Яндекса. Задания специально адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Теория подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики и современных фильмов. Конкретно над тестом работали доцент кафедры драматургии кино ВГИКа и преподаватель Московской школы кино Всеволод Коршунов, режиссер и преподаватель детской школы Московской школы нового кино Тома Селиванова, журналист и основатель паблика "Страдающее Средневековье" Юрий Сапрыкин-младший, главный редактор КиноПоиска Елизавета Сурганова, а также другие редакторы КиноПоиска, методисты Яндекс.Учебника и эксперты образовательных проектов Яндекса.

Прямая речь

Ольга Любимова, министр культуры РФ:

- Мы объявляем о начале уже третьей всероссийской акции "Культурный марафон". Министерство культуры вместе с Министерством просвещения и Яндексом проводят ее ежегодно в рамках проекта "Культура для школьников". В этом году "Культурный марафон" посвящен кинематографу - 125 лет назад в России прошел первый киносеанс. Так что приглашаем детей, родителей и учителей отправиться в увлекательное путешествие по миру кино. Для каждого возраста эксперты подготовили разные мультимедийные онлайн-тесты, поэтому интересно и познавательно будет абсолютно всем. Здесь не будет победителей и проигравших, а шанс получить приз - грамоту, сертификат и много других подарков - есть у каждого участника.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:

- Мы хотим, чтобы каждый ребенок мог найти в школе занятия под любые свои увлечения, а образовательные программы становились бы более разнообразными, интерактивными и полезными. "Культурный марафон" помогает ребятам раскрыть творческий потенциал и делает учебу более интересной. В этом году школьники смогут больше узнать о киноиндустрии, о великих фильмах, которые сильно повлияли на несколько поколений зрителей.

Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России:

- В этом году "Культурный марафон" выходит за рамки классических школьных предметов. Это логично продолжает миссию проекта - не проверять знания, а давать новые, вовлекать школьников в культурный контекст и увлекать познанием. Кино - молодое искусство, близкое и понятное каждому. Полезно попробовать сделать просмотр фильмов частью образования, расширить кругозор ребят и стимулировать дискуссию об искусстве и творчестве. Эти навыки помогут школьникам и в учебе, и в жизни.

Справка "РГ"

Первый "Культурный марафон" прошел в 2019 году и был посвящен миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более восьми тысяч учителей. В 2020 году количество участников выросло до 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, а темой года стала культура народов России.

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