Ученые оценили эффект камер на дорогах России

Количество погибших и раненых в авариях значительно снижается в местах, где проводится фотовидеофиксация нарушений ПДД. Об этом говорится в недавнем исследовании института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики.

Согласно результатам исследования, в местах установки камер количество погибших снижается на 70%, а количество раненых в зависимости от сезона - на 40-55%. Также становится меньше и самих аварий - зимой на 50%, а летом - на 54.

Результаты исследования показывают также, что камеры существенно ускоряют процесс снижения ключевых показателей аварийности. Так, количество ДТП сокращается в два раза быстрее, а количество погибших - в три-шесть раз быстрее, чем в среднем на дорогах.

Отдельно были проанализированы результаты работы передвижных камер, которые также показывают высокую эффективность: сокращение числа ДТП составляет в среднем 37% по сравнению с аналогичным периодом до работы камер.