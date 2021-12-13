В Кремле оценили решение по законопроекту о QR-кодах на транспорте

Он отметил, что партия с самого начала "заняла достаточно жесткую позицию", и в плотном взаимодействии с правительством, Минтрансом депутаты "погружались в детали и стало ясно, что, действительно, очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать (отсутствие) негативных последствий для людей очень сложно". "Поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения", - считает Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что "президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции - интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов".