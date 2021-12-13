В Минтруде рассказали, как оформить инвалидность без прописки

При переезде в другой город или регион не обязательно ехать в свой родной город для оформления инвалидности или получения средств реабилитации, сообщили в Минтруде. В ведомстве пояснили, что сейчас действует упрощенный порядок оформления и продления инвалидности.

"Неважно, где вы зарегистрированы или проживаете. Пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ) можно без личного участия. Направление на МСЭ заполняет медицинское учреждение, к которому вы прикреплены по месту фактического проживания. Оно направляет ваши документы в бюро МСЭ. После установления инвалидности ваши данные будут переданы в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования", - говорится в сообщении Минтруда, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram.

Уточняется, что в этом случае решение о признании инвалидности и индивидуальная программа реабилитации или абилитации будут отправлены адресату заказным письмом.

В Минтруде рассказали, что технические средства реабилитации также можно получать по месту постоянной регистрации, по месту пребывания или фактического проживания. В этом случае можно обратиться в ближайшее региональное отделение Фонда социального страхования. Там помогут с получением необходимого средства реабилитации или с компенсацией за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации (ТСР).

Кроме того, компенсировать затраты на услуги и ТСР можно полностью удаленно через портал Госуслуг, приложив копии документов об оплате. По данным ведомства, приобрести необходимые ТСР можно независимо от места проживания в любое удобное время при помощи электронного сертификата. Процесс оплаты в этом случае похож на обычную покупку картой.

Ранее Минтруд предложил упростить порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ. В частности, предлагается исключить требование о предоставлении гражданами документов или их копий, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц.