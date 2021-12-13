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13.12.2021 13:30
Рубрика: Власть

В Минздраве назначили первого зама, ответственного за цифровизацию и ОМС

Текст: Антон Брежнев (Руководитель направления "Социальная политика" в ТИАР-Центре, член экспертного клуба ЦСР, аспирант ИЗиСП)
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Владимира Зеленского. Владимир Зеленский окончил Академию бюджета и казначейства Минфина России, является кандидатом экономических наук. Занимал ряд должностей в Министерстве финансов РФ, работал в Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также возглавлял Московский городской фонд ОМС.
Владимир Зеленский назначен первым заместителем главы Минздрава РФ . Фото: duma.mos.ru Владимир Зеленский назначен первым заместителем главы Минздрава РФ . Фото: duma.mos.ru
Владимир Зеленский назначен первым заместителем главы Минздрава РФ . Фото: duma.mos.ru

Вероятно, именно наличие такого широкого круга компетенций предопределило создание по инициативе министра здравоохранения Михаила Мурашко второй должности первого заместителя министра. Ожидается, что Владимир Зеленский будет заниматься вопросами реализации государственной политики в области программ госгарантий и системы ОМС, а также формированием цифровой среды здравоохранения.

Сейчас мы наблюдаем беспрецедентное испытание на прочность системы здравоохранения в связи с пандемией COVID-19, поэтому логичны и понятны кадровые решения, направленные на укрепление данной системы. Рано или поздно ситуация стабилизируется и очень важно провести "работу над ошибками" и еще раз проанализировать системные ошибки и "слабые места".

При этом также важно сохранить и усовершенствовать инструменты, появившиеся в связи с пандемией и ускорившие процесс цифровизации. Так, например, появились ковидный регистр с информацией по каждому случаю заболевания, а также регистр вакцинированных. Сейчас кажется очевидной значимость и ценность больших данных для принятия обоснованных и оперативных управленческих решений в области здравоохранения. На сегодняшний день в мире (США, Япония, Китай, Европа) активно обсуждаются и внедряются инструменты, направленные на использование больших данных. Приведу в качестве примера один из них - данные реальной клинической практики (RWD/RWE), которые позволяют корректировать назначенное пациенту лечение, измерять эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов и медицинских изделий, анализировать произведенные на лечение затраты и т.д. В России такой инструмент пока не внедрен, поэтому кажется важным также развитие цифровизации здравоохранения не только путем наращивания потенциала существующих инструментов, но и посредством внедрения новых.

Об этом, кстати, с момента своего вступления в должность, говорил Михаил Мурашко, выделяя в качестве приоритетных мер интенсивное развитие цифровых сервисов и систем и вывод системы здравоохранения на новый технологический уровень, позволяющей внедрять персонализированную медицину.

Конечно же, государство не вчера задумалось о цифровизации и реализует государственную политику, направленную на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций и внедрение цифровых технологий и платформенных решений. На это, например, направлен федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)". Сложно найти человека, который бы не оценил удобство использования различных медицинских систем. Более того, о столичной медицине говорят уже во всем мире. То есть в данный момент мы ощущаем цифровизацию на себе и в режиме реального времени наблюдаем тектонические сдвиги, которые происходят в системе здравоохранения.

Мы прекрасно понимаем, что столь стремительное развитие цифровизации сопровождается различными трудностями: например, сейчас в экспертном сообществе обсуждаются сложности, связанные с несовместимостью медицинских баз данных, валидацией и качеством собираемых данных, отсутствием мотивации и цифровой грамотности у медицинского сообщества и др. Поэтому кажется важным и логичным усиление команды человеком, способным заняться решением таких задач.

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
В Минздраве пояснили, зачем пациенту цифровой профиль

Влияние пандемии в огромной степени отразилось и на системе ОМС из-за колоссально возросшей нагрузки, ведь помимо пациентов с COVID-19 оказания плановой медицинской помощи ждут пациенты с другими заболеваниями. Думаю, что цифровизация позволит "разгрузить" систему ОМС, а ее технологическое совершенствование путем создания цифрового контура, который свяжет вместе фонды ОМС, страховые компании, медицинские организации и пациента, позволит обеспечить более стабильную работу системы и стать более удобной для пациента.

Отдельно хочется отметить, что Минздрав придерживается достаточно консервативной политики, а мы знаем, что цифровизации требует учета различных мнений, поэтому кажется немаловажным наладить диалог между государством, экспертным сообществом, бизнесом и гражданами в целях нахождения "баланса интересов" и ускорения процесса цифровизации. Возможным решением может стать возобновление работы экспертного совета Минздрава по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения.

Безусловно, для решения указанных проблем требуются глубокие познания как в финансовом, так и в социальном блоке, поэтому учитывая опыт работы Владимира Зеленского на должностях в Минфине, Минздраве и столичном ФОМС остается надеяться на системный и стратегический подход в решении поставленных задач и транслировании лучших столичных практик в регионы. Думаю, что амбициозный руководитель с таким внушительным бэкграундом "вдохнет" новую жизнь в Минздрав и положительные сдвиги мы увидим уже в ближайшее время. Хочется пожелать ему удачи в столь сложном направлении в столь непростое время.

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