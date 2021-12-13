В Минздраве назначили первого зама, ответственного за цифровизацию и ОМС

Вероятно, именно наличие такого широкого круга компетенций предопределило создание по инициативе министра здравоохранения Михаила Мурашко второй должности первого заместителя министра. Ожидается, что Владимир Зеленский будет заниматься вопросами реализации государственной политики в области программ госгарантий и системы ОМС, а также формированием цифровой среды здравоохранения.

Сейчас мы наблюдаем беспрецедентное испытание на прочность системы здравоохранения в связи с пандемией COVID-19, поэтому логичны и понятны кадровые решения, направленные на укрепление данной системы. Рано или поздно ситуация стабилизируется и очень важно провести "работу над ошибками" и еще раз проанализировать системные ошибки и "слабые места".

При этом также важно сохранить и усовершенствовать инструменты, появившиеся в связи с пандемией и ускорившие процесс цифровизации. Так, например, появились ковидный регистр с информацией по каждому случаю заболевания, а также регистр вакцинированных. Сейчас кажется очевидной значимость и ценность больших данных для принятия обоснованных и оперативных управленческих решений в области здравоохранения. На сегодняшний день в мире (США, Япония, Китай, Европа) активно обсуждаются и внедряются инструменты, направленные на использование больших данных. Приведу в качестве примера один из них - данные реальной клинической практики (RWD/RWE), которые позволяют корректировать назначенное пациенту лечение, измерять эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов и медицинских изделий, анализировать произведенные на лечение затраты и т.д. В России такой инструмент пока не внедрен, поэтому кажется важным также развитие цифровизации здравоохранения не только путем наращивания потенциала существующих инструментов, но и посредством внедрения новых.

Об этом, кстати, с момента своего вступления в должность, говорил Михаил Мурашко, выделяя в качестве приоритетных мер интенсивное развитие цифровых сервисов и систем и вывод системы здравоохранения на новый технологический уровень, позволяющей внедрять персонализированную медицину.

Конечно же, государство не вчера задумалось о цифровизации и реализует государственную политику, направленную на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций и внедрение цифровых технологий и платформенных решений. На это, например, направлен федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)". Сложно найти человека, который бы не оценил удобство использования различных медицинских систем. Более того, о столичной медицине говорят уже во всем мире. То есть в данный момент мы ощущаем цифровизацию на себе и в режиме реального времени наблюдаем тектонические сдвиги, которые происходят в системе здравоохранения.

Мы прекрасно понимаем, что столь стремительное развитие цифровизации сопровождается различными трудностями: например, сейчас в экспертном сообществе обсуждаются сложности, связанные с несовместимостью медицинских баз данных, валидацией и качеством собираемых данных, отсутствием мотивации и цифровой грамотности у медицинского сообщества и др. Поэтому кажется важным и логичным усиление команды человеком, способным заняться решением таких задач.

Влияние пандемии в огромной степени отразилось и на системе ОМС из-за колоссально возросшей нагрузки, ведь помимо пациентов с COVID-19 оказания плановой медицинской помощи ждут пациенты с другими заболеваниями. Думаю, что цифровизация позволит "разгрузить" систему ОМС, а ее технологическое совершенствование путем создания цифрового контура, который свяжет вместе фонды ОМС, страховые компании, медицинские организации и пациента, позволит обеспечить более стабильную работу системы и стать более удобной для пациента.

Отдельно хочется отметить, что Минздрав придерживается достаточно консервативной политики, а мы знаем, что цифровизации требует учета различных мнений, поэтому кажется немаловажным наладить диалог между государством, экспертным сообществом, бизнесом и гражданами в целях нахождения "баланса интересов" и ускорения процесса цифровизации. Возможным решением может стать возобновление работы экспертного совета Минздрава по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения.

Безусловно, для решения указанных проблем требуются глубокие познания как в финансовом, так и в социальном блоке, поэтому учитывая опыт работы Владимира Зеленского на должностях в Минфине, Минздраве и столичном ФОМС остается надеяться на системный и стратегический подход в решении поставленных задач и транслировании лучших столичных практик в регионы. Думаю, что амбициозный руководитель с таким внушительным бэкграундом "вдохнет" новую жизнь в Минздрав и положительные сдвиги мы увидим уже в ближайшее время. Хочется пожелать ему удачи в столь сложном направлении в столь непростое время.