Врач назвал специфическую боль в теле симптомом заражения омикроном

Пациенты в южноафриканских больницах, у которых подтверждено инфицирование штаммом коронавируса омикрон, все чаще сообщают о специфической сильной боли в теле, которая наблюдается почти сразу с момента заражения. Чаще всего это касается непривитых людей.

Об этом сообщил сотрудник Минздрава ЮАР, врач общей практики Унбен Пиллэй на брифинге. По его словам, у впервые встретившихся с вирусом вариации омикрон также наблюдается сильная ночная потливость. Вакцинированные пациенты, напротив, чувствовали себя намного лучше и почти не жаловались на ломоту, уточнил врач.

Боль в теле - частый симптом инфекции почти любого характера. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) уточняет, что боль во время заражения может проявляться волнообразно, в том числе в период выздоровления, передает Express.

Во время роста заболеваемости другими штаммами коронавируса сообщалось о болях в плечах и предплечьях после заражения COVID-19 на фоне ригидности мышц верхних конечностей. Как уточняет NHS, подобные проблемы исчезнут, когда организм справится с инфекцией, но если пациенту после выздоровления не становится лучше, следует обратиться к своему лечащему врачу.

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки чуть меньше месяца назад. За это время он успел распространится на территории 63 стран, сообщала ВОЗ. Как правило, симптомы заболевания легкие. За это время был зафиксирован один случай летального исхода после контакта с омикроном - в Великобритании, где, наряду с ЮАР, выявлено больше всего случаев заражения омикроном.