ВС указал, в каком случае страховщик должен доплатить по ОСАГО

Страховщик выплатил компенсацию за аварию после соответствующего решения финуполномоченного. Но это не освобождает его от неустойки за то, что он не выплатил спорную сумму ранее, когда ему предъявили претензии.

Такое решение принял Верховный суд, разбирая дело некоего Бузараева. Это дело не первое. Было даже решение Пленума ВС о том, как рассчитывать, а главное - с какого момента, неустойку. Но вот проблема: ни финуполномоченный, ни суды нижних инстанций, похоже, до конца разобраться в подобных ситуациях не могут.

Чтобы понимать, о чем идет речь, напомним все сложности предъявления претензий страховщикам. У нас установлен обязательный претензионный порядок для решения споров со страховыми компаниями. Если автовладелец не согласен с решением компании (например, ему отказали в выплате или выплатили, но мало), то он в первую очередь подает претензию страховщику. Если страховщик на претензию не ответил или его ответ не удовлетворил автовладельца, то тогда необходимо подать обращение финуполномоченному. И только в том случае, если автовладельца не удовлетворит также и решение финомбудсмена, можно подавать на страховую компанию в суд.

И вот тут возникает тот самый вопрос о сроках оплаты. Страховщик должен выплатить компенсацию или направить машину на ремонт в течение 20 суток. Дальше начинают начисляться пени. Только делается это не в автоматическом режиме, а по решению суда. Но, как выясняется, суды в этих вопросах плавают. И не только суды, но и финуполномоченные.

Некоему Бузараеву страховщик насчитал и выплатил 59 тысяч рублей. Бузараев с этим не согласился и заказал независимую экспертизу. Она посчитала, что даже с учетом износа страховщик должен был заплатить 140 тысяч. Тогда Бузараев направил требование к страховщику выплатить разницу - 81 тысячу рублей. Но страховщик в этом отказал. Пострадавший направил претензию финуполномоченному. И тот решил,что страховщик должен доплатить 45 тысяч. В эту сумму входила разница между оценкой страховщиком и независимым экспертом, а также оплата услуг независимого эксперта.

И страховщик все это оплатил. Но автовладелец потребовал еще взыскать с него неустойку, начиная с того дня, когда страховщик выплатил в недостаточном объеме. Страховщик отказался это исполнять. Тогда автовладелец снова обратился к финуполномоченному. Но и он решил, что страховщик все свои обязанности выполнил.

Неустойка начисляется не с момента,когда страховщик не заплатил по решению финомбудсмена, а когда отказался расплатиться с пострадавшим в ДТП

Следующим этапом был суд. Суд первой инстанции посчитал, что страховщик выполнил свои обязанности в срок, когда возместил, пусть и частично, убыток. По решению финуполномоченного страховщик также выдержал сроки. Какие к нему претензии?

Это решение было поддержано и апелляционной инстанцией, и кассационным судом. Однако Верховный суд с ними не согласился.

Он напомнил, что по закону об ОСАГО страховщик должен произвести выплату или направить автомобиль на ремонт в течение 20 суток с момента получения заявления. Если это не было исполнено, то взыскивается неустойка в размере одного процента от спорной суммы за каждый день просрочки.

Если страховщик выплатил деньги по решению финуполномоченного в установленный срок по закону о таком взыскании, это не отменяет его обязанность выплатить неустойку за просрочку. Ведь закон об ОСАГО был нарушен. И автовладелец не получил полной компенсации в установленные сроки. В общем, неустойка начисляется не с того момента, когда страховщик не заплатил по решению финомбудсмена, а с того, когда отказал добровольно расплатиться с пострадавшим в полном объеме.

Кстати

Финансовый уполномоченный может взыскать со страховой компании только то, что причитается по закону об ОСАГО. То есть компенсацию ущерба, а также пени за просрочку, если такая наступила. Суд помимо этого может взыскать со страховщика не только неустойку, но и все сопутствующие расходы, например, расходы на независимую экспертизу, если такая проводилась. Кроме того, суд может взыскать штраф по закону о защите прав потребителей, а это 50 процентов спорной суммы. Также суд может взыскать моральный ущерб, а еще скорректировать неустойку в ту или другую сторону. Финомбудсмен этого делать не может.