ВС указал, в каком случае страховщик должен доплатить по ОСАГО

Такое решение принял Верховный суд, разбирая дело некоего Бузараева. Это дело не первое. Было даже решение Пленума ВС о том, как рассчитывать, а главное - с какого момента, неустойку. Но вот проблема: ни финуполномоченный, ни суды нижних инстанций, похоже, до конца разобраться в подобных ситуациях не могут.
Чтобы понимать, о чем идет речь, напомним все сложности предъявления претензий страховщикам. У нас установлен обязательный претензионный порядок для решения споров со страховыми компаниями. Если автовладелец не согласен с решением компании (например, ему отказали в выплате или выплатили, но мало), то он в первую очередь подает претензию страховщику. Если страховщик на претензию не ответил или его ответ не удовлетворил автовладельца, то тогда необходимо подать обращение финуполномоченному. И только в том случае, если автовладельца не удовлетворит также и решение финомбудсмена, можно подавать на страховую компанию в суд.
И вот тут возникает тот самый вопрос о сроках оплаты. Страховщик должен выплатить компенсацию или направить машину на ремонт в течение 20 суток. Дальше начинают начисляться пени. Только делается это не в автоматическом режиме, а по решению суда. Но, как выясняется, суды в этих вопросах плавают. И не только суды, но и финуполномоченные.
Некоему Бузараеву страховщик насчитал и выплатил 59 тысяч рублей. Бузараев с этим не согласился и заказал независимую экспертизу. Она посчитала, что даже с учетом износа страховщик должен был заплатить 140 тысяч. Тогда Бузараев направил требование к страховщику выплатить разницу - 81 тысячу рублей. Но страховщик в этом отказал. Пострадавший направил претензию финуполномоченному. И тот решил,что страховщик должен доплатить 45 тысяч. В эту сумму входила разница между оценкой страховщиком и независимым экспертом, а также оплата услуг независимого эксперта.
И страховщик все это оплатил. Но автовладелец потребовал еще взыскать с него неустойку, начиная с того дня, когда страховщик выплатил в недостаточном объеме. Страховщик отказался это исполнять. Тогда автовладелец снова обратился к финуполномоченному. Но и он решил, что страховщик все свои обязанности выполнил.
Следующим этапом был суд. Суд первой инстанции посчитал, что страховщик выполнил свои обязанности в срок, когда возместил, пусть и частично, убыток. По решению финуполномоченного страховщик также выдержал сроки. Какие к нему претензии?
Это решение было поддержано и апелляционной инстанцией, и кассационным судом. Однако Верховный суд с ними не согласился.
Он напомнил, что по закону об ОСАГО страховщик должен произвести выплату или направить автомобиль на ремонт в течение 20 суток с момента получения заявления. Если это не было исполнено, то взыскивается неустойка в размере одного процента от спорной суммы за каждый день просрочки.
Если страховщик выплатил деньги по решению финуполномоченного в установленный срок по закону о таком взыскании, это не отменяет его обязанность выплатить неустойку за просрочку. Ведь закон об ОСАГО был нарушен. И автовладелец не получил полной компенсации в установленные сроки. В общем, неустойка начисляется не с того момента, когда страховщик не заплатил по решению финомбудсмена, а с того, когда отказал добровольно расплатиться с пострадавшим в полном объеме.
Кстати
Финансовый уполномоченный может взыскать со страховой компании только то, что причитается по закону об ОСАГО. То есть компенсацию ущерба, а также пени за просрочку, если такая наступила. Суд помимо этого может взыскать со страховщика не только неустойку, но и все сопутствующие расходы, например, расходы на независимую экспертизу, если такая проводилась. Кроме того, суд может взыскать штраф по закону о защите прав потребителей, а это 50 процентов спорной суммы. Также суд может взыскать моральный ущерб, а еще скорректировать неустойку в ту или другую сторону. Финомбудсмен этого делать не может.