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13.12.2021 12:48
Рубрика: Культура

Вышел трейлер фильма "Орел и решка"

Текст: Сусанна Альперина

Фильм "Орел и решка" выйдет в российский прокат как подарок к новогодним праздникам - 6 января. О том, что такой проект готовится, писала "РГ".

Фото: iStock
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Сегодня выпустили трейлер картины. У Екатерины Варнавы, которая играет в фильме одну из главных ролей - а именно продюсера программы - недавно был день рождения, так что трейлер также выглядит как подарок и к этому празднику. В трейлере - все, что хочет видеть зритель, который представляет себе, что телешоу снимаются именно так, как будет показано в фильме. Экзотика другой страны (вымышленной) умноженная на профессионализм (тоже порой вымышленный) тех, кто делает популярные телешоу.

Вместе с Екатериной Варнавой главные роли в комедии исполняют Александра Бортич ("Я худею", "Холоп"), Александр Молочников ("Скажи ей", "Беезумие"), Александр Гудков ("Вечерний Ургант. Ciao 2020!", "Марафон желаний"), а также Максим Стоянов ("Гив ми либерти", "Пропавшая") и Кирилл Каганович ("Золотое кольцо", "Секреты семейной жизни").

Фото: предоставлено КиноПоиск

Краткий синопсис фильма выглядит так: "Орел и решка" - работа мечты: путешествуешь по миру и получаешь за это деньги. Так было раньше, а теперь продюсеру Валерии Репиной (Екатерина Варнава) сообщают о закрытии шоу из-за низких рейтингов. В съемочной группе тоже кризис: ведущие (Александра Бортич и Александр Молочников) со скандалом разводятся, а эго режиссера (Александр Гудков) уже настолько велико, что не помещается в смету проекта. Чтобы вернуть популярность, команда отправляется в Абд-Эль-Акри - еще недавно закрытую для туристов страну, куда их приглашает молодой король на свою свадьбу. Но даже королевские планы могут выйти из-под контроля...".

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