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13.12.2021 16:29
Рубрика: В мире

Журнал Time назвал Илона Маска "Человеком года"

Текст: Юрий Когалов
"Человеком года" по версии журнала Time стал американский предприниматель Илон Маск.
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Как отмечает издание, его состояние, которое оценивается в более чем 274 млрд долларов, что делает Маска самым богатым человеком в мире, - "всего лишь побочный эффект его способности не только видеть, но и делать то, что другие не могут". По словам его друзей, он способен принимать необычные решения для выхода из сложных ситуаций.

Фото: Mike Blake/ REUTERS/File Photo
Илон Маск задумался об уходе с работы

В итоге это позволило его компании SpaceX обогнать Boeing и других в борьбе за космическое будущее Америки (в апреле она выиграла эксклюзивный контракт НАСА на отправку американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года). А Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка электромобилей, который она и создала. И это при том, что несколько лет назад Маск подвергался резкой критике как сумасшедший аферист на грани банкротства.

Недавно он прославился еще и тем, что стал бездомным. Свою виллу он продал за 32 миллиона долларов, это была его последняя недвижимость. И пару дней назад Маск заявил, что подумывает уйти с работы и стать блогером на постоянной основе (в Twitter у него 66 миллионов подписчиков).

Стоит отметить, что на звание "Человек года-2021" по версии Time претендовало 54 кандидата: политики, в том числе главы государств, бизнесмены, общественные деятели, артисты, спортсмены. Впервые оно было присвоено в 1927 году, его удостоился американский летчик Чарльз Линдберг, который в одиночку пересек Атлантический океан. С тех пор фото победителя размещают на обложке декабрьского номера журнала.

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