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14 декабря 2021 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 14 декабря 2021 года № 262-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Дата подписания 14 декабря 2021 г.
Опубликован 14 декабря 2021 г.
Вступает в силу 14 декабря 2021 г., 15 декабря 2021 г.

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 07.12.2021 № 254-р) следующие изменения:

1) в абзаце четырнадцатом пункта 3 слова "не ранее чем за 72 часа" заменить словами "не ранее чем за 48 часов";

2) пункт 11 приложения № 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:

"11. Осуществление деятельности с обслуживанием в зале с 7.00 до 1.00 (в иное время только навынос).";

3) приложение № 4 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 3 пункта 1, вступающего в силу с 15.12.2021.

В.А.Орлов



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Приложение к закону
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