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14.12.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Автодилеры предупредили о новом скачке цен

Текст: Александр Чупров
Мало того, что дилеры оставили россиян без традиционных распродаж машин уходящего года выпуска, так автопроизводители еще готовят очередное повышение цен в начале 2022 года.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Виктория Чернышева
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По данным агентства "Автостат", за 10 месяцев нынешнего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла аж на 23%, составив 2 070 000 рублей.

Однако впереди - смена модельного года, в связи с чем автопроизводители традиционно переписывают прайс-листы с учетом инфляции, валютных курсов, увеличения себестоимости производства и многих других рыночных и экономических факторов. В 2022 году среди них - в частности, удорожание стали из-за отмены экспортных пошлин и повышение ставок утильсбора на 25%.

Впрочем, в этой ситуации имеет смысл не спешить с визитом в автосалон, несмотря на то, что машины постоянно дорожают и дешевле уже явно не станут. Но в перспективе, когда автопроизводители все-таки смогут обеспечить дилеров нужным количеством машин, на рынок, очевидно, вернутся акции и скидки. Да и власти обещали в будущем году возобновить госпрограммы, по которым можно будет получить автокредит с субсидией от государства.

По оценкам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, в начале 2022 года стоимость новых автомобилей, скорее всего, увеличится в среднем на 10-20%. В условиях повышенного спроса и дефицита автоконцерны стремятся компенсировать свои издержки от урезанного количества проданных машин. При этом даже в случае восстановления поставок электронных компонентов дефицит новых авто сохранится и в наступающем году в связи с тем, что в Китае сокращено производство магния - необходимого элемента для производства автомобилей.

В свою очередь, генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отмечает, что основным фактором роста цен на сегодняшний день остается высокий уровень покупательского интереса. Эта тенденция продолжится и в 2022 году, так как стабилизация цен на авторынке возможна только при сокращении разрыва между спросом и предложением, что в ближайшее время невозможно.

"С учетом сокращения производства, нехватки полупроводников и логистических проблем восстановление поставок автомобилей ожидается не раньше середины следующего года - по некоторым прогнозам дефицит авто сохранится до конца 2022-го - начала 2023 года. К тому времени цены вырастут еще как минимум на 7-8%, и уже не опустятся, так как текущие показатели лишь приблизились к уровню цен в валюте", - резюмирует эксперт.