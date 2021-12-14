Автодилеры предупредили о подорожании

Острый дефицит на авторынке подстегнул рост цен на новые машины - средняя стоимость впервые превысила отметку в 2 млн руб. Это не предел, уже в январе нас ждет очередной скачок.

Авторынок падает пятый месяц подряд, продолжая испытывать острый дефицит машин, который вызван нехваткой электронных компонентов и логистическими проблемами. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре россияне купили 125,5 тыс. автомобилей - на 20% меньше, чем годом ранее, и на 18% меньше, чем в октябре (126,2 тыс. машин). Благодаря бурному росту продаж в первом полугодии в накопительной графе по итогам 11 месяцев 2021 года все еще значится "плюс" - реализовано 1,439 млн новых машин (+7% к 11 мес. 2020-го).

Но годовой результат продаж может оказаться отрицательным. "Ключевым фактором, влияющим на динамику авторынка, стал дефицит электронных компонентов, из-за чего поставки новых машин задерживаются на неопределенный срок. В IV квартале ситуация с доступностью автомобилей в дилерских центрах стала заметно хуже. Текущий дефицит и отсутствие традиционных праздничных скидок приведут к снижению продаж в декабре, и по итогам года рынок приблизится к прошлогодним показателям или вообще уйдет в минус", - считает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

Падение продаж в последнее время стало следствием не только нехватки новых машин на рынке, но и снижения спроса со стороны покупателей на фоне постоянного роста цен и беспрецедентных дилерских накруток. Как показал опрос "Авито Авто", по этим причинам более половины потребителей, планировавших приобрести автомобиль в этом году (52%), отложили покупку. 23% россиян, ставших обладателями новой машины в 2021-м, сделали выбор в пользу более дешевой марки и/или модели, а 13% приняли решение приобрести автомобиль с пробегом вместо нового.

"Мы ожидаем снижения продаж в декабре еще больше по сравнению с ноябрем по двум причинам - снижение активности покупателей и еще большие ограничения в поставках. Скоро Новый год, и некоторые клиенты решили не "бежать" покупать автомобиль любой ценой, а определиться с выбором уже после праздников", - говорит генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Мало того, что россияне остались без традиционных распродаж машин уходящего года, так автопроизводители готовят очередное повышение цен в начале 2022-го. По данным агентства "Автостат", за 10 месяцев нынешнего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 23%, составив 2,07 млн руб.

Однако впереди - смена модельного года, в связи с чем автопроизводители традиционно переписывают прайс-листы с учетом инфляции, валютных курсов, увеличения себестоимости производства и других рыночных факторов. В 2022 году среди них, в частности, удорожание стали из-за отмены экспортных пошлин и повышение ставок утильсбора на 25%.

По оценкам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, в начале 2022 года стоимость новых автомобилей, скорее всего, увеличится в среднем на 10-20%. В условиях повышенного спроса и дефицита автоконцерны стремятся компенсировать свои издержки от урезанного количества проданных машин. При этом даже в случае восстановления поставок электронных компонентов дефицит новых авто сохранится и в наступающем году в связи с тем, что в Китае сокращено производство магния - необходимого элемента для производства автомобилей.