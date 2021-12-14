Блинкен: США намерены избежать перерастания соперничества с КНР в конфликт

Соединенные Штаты твердо намерены не допустить перерастания соперничества с Китаем в конфликт. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, в ноябре президент Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину о том, что американская сторона "разделяет чувство глубокой ответственности" за то, чтобы соперничество не переросло в конфликт. США относятся к этой ответственности с предельной серьезностью, подчеркнул Блинкен. Он добавил, что в противном случае, последствия такого конфликта "будут катастрофическими для всех нас", пишет ТАСС.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не планируют создавать азиатскую версию НАТО, направленную против Китая. "Мы не стремимся к азиатской версии НАТО и не стараемся построить антикитайскую коалицию", - отметил Остин. По его словам, американская сторона не хочет конфликта. "Мы не ищем новой холодной войны и мира, разделенного на жесткие блоки", - подчеркнул Остин.