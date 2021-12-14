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Рубрика: В мире

Блинкен: США намерены избежать перерастания соперничества с КНР в конфликт

Фото: Ian LANGSDON / POOL / AFP Фото: Ian LANGSDON / POOL / AFP
Фото: Ian LANGSDON / POOL / AFP

Соединенные Штаты твердо намерены не допустить перерастания соперничества с Китаем в конфликт. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем

По его словам, в ноябре президент Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину о том, что американская сторона "разделяет чувство глубокой ответственности" за то, чтобы соперничество не переросло в конфликт. США относятся к этой ответственности с предельной серьезностью, подчеркнул Блинкен. Он добавил, что в противном случае, последствия такого конфликта "будут катастрофическими для всех нас", пишет ТАСС.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не планируют создавать азиатскую версию НАТО, направленную против Китая. "Мы не стремимся к азиатской версии НАТО и не стараемся построить антикитайскую коалицию", - отметил Остин. По его словам, американская сторона не хочет конфликта. "Мы не ищем новой холодной войны и мира, разделенного на жесткие блоки", - подчеркнул Остин.

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