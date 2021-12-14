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Рубрика: Экономика

Цена газа в Европе превысила 1500 долларов впервые с октября

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стоимость тысячи кубометров газа на спотовом рынке Европы во время торгов 14 декабря превысила 1500 долларов. Последний раз до этой отметки цена поднималась в октябре, свидетельствуют данные торговой площадки ICE.

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В беседе с агентством Reuters газовые трейдеры называют несколько причин роста цен на газ. Среди них прогнозы о похолодании в текущий отопительный сезон, относительно низкий уровень запасов на территории ЕС, а также опасения рынка по поводу поставок из России.

Так, за последние две недели европейские компании начали активный отбор из подземных хранилищ, при этом роста импорта в Европу не происходит. Рост отбора газа произошел на фоне незапланированной остановки добычи на месторождении Troll в Норвегии. Также нет причин думать, что текущей зимой справиться с высокими ценами поможет "Северный поток - 2", так как его сертификация пока отложена, пишет агентство.

На максимуме за всю историю торгов цены на газ были 6 октября этого года. Тогда они вплотную подошли к отметке 2000 долларов за тысячу кубометров, хотя в предыдущие сезоны чрезмерно высокими считались цены уже в 300-400 долларов. В этом сезоне скачок цен был вызван самым низким за последние десять лет уровнем запасов в ПХГ, оттоком сжиженного газа (СПГ) на рынок Азии на фоне восстановления спроса и ограниченным предложением со стороны поставщиков.

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