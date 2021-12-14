Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"

В Центре Гамалеи уже разработали модификацию вакцины "Спутник V" против "омикрон"-штамма коронавируса. Как рассказал в эфире телеканала "Россия-24" директор центра Александр Гинцбург, она проходит первый этап клинических испытаний.

Он также отметил, что первые данные об эффективности вакцины "Спутник V" против нового штамма "омикрон" могут быть получены уже на следующей неделе.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России создана тест-система для определения нового штамма коронавируса "омикрон". Сейчас она тестируется в ЮАР.