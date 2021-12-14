Дети показали класс в знаниях Правил дорожного движения

Дети показали класс в знаниях и умениях применять на практике Правила дорожного движения. Подведены итоги юбилейного сорокового по счету Всероссийского конкурса "Безопасное колесо-2021".

Конкурс - часть масштабного информационно-просветительского проекта, реализуемого Минпросвещения и МВД России в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году конкурс проходил в смешанном формате, сочетающем онлайн и очные соревнования. Всего участие в конкурсе приняли более 500 школьников в возрасте от 10 до 12 лет.

Конкурс проходил в два этапа. Первый - "теоретический" этап состоялся в ноябре в 85 российских регионах в онлайн-формате. Для юных инспекторов движения экспертами профильных министерств была разработана специальная цифровая платформа, объединяющая теоретические и практические задания по Правилам дорожного движения и основам безопасности. В декабре лучшие команды сразились на 10 площадках практического этапа, включающего, помимо заданий на знание основ оказания первой помощи, состязание по фигурному вождению велосипеда.

Уже традиционным победителем стала команда Татарстана. Второе место досталось Липецкой области, а на третьем месте - команда Свердловской области.

- Конкурс - одно из главных событий в жизни юных инспекторов движения, ребята его любят, ждут каждый год, готовятся и с удовольствием соревнуются, демонстрируя свои знания, умения и навыки, - говорит заместитель начальника управления Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Алексей Кисляков. - Движение ЮИД действует в нашей стране с 1973 года и насчитывает в своих рядах более 400 тысяч детей. В целом юидовское движение можно рассматривать как один из инструментов профилактики детской безнадзорности и правонарушений, а также формирования установки на здоровый образ жизни и активную гражданскую позицию молодежи.

Организаторы конкурса также сообщили, что с сегодняшнего дня в дистанционном режиме стартовали курсы по программе повышения квалификации для педагогов, которые занимаются обучением несовершеннолетних основам безопасного поведения на дороге. Это позволит не только усилить взаимодействие между педагогами, представляющим различные регионы, но также

создать некую единую площадку, на базе которой будет сформирована программа для обучения несовершеннолетних с 12 до 18 лет.