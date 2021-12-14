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14.12.2021 10:50
Рубрика: Общество

Диетолог перечислила самые важные продукты для зимнего завтрака

Текст: Нина Егоршева

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша порекомендовала зимой есть на завтрак индейку, сыр, цельнозерновые каши, яйца и кисломолочные продукты.

Фото: istock
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Она пояснила, что в зимнее время у человека сокращается выработка серотонина за счет того, что организм начинает вырабатывать мелатонин и идет конкуренция за источник сырья. "Источником сырья для выработки этих гормонов является триптофан. Поэтому продукты, богатые триптофаном, хорошо добавить в завтрак", - рассказала диетолог в разговоре с Москвой 24.

К богатым триптофаном продуктам Макиша относит индейку и сыр. При этом эксперт обратила внимание, что чем тверже сыр, тем больше в нем калорий. Поэтому она советует выбирать менее жирный продукт: адыгейский сыр, рикотту или, к примеру, моцареллу.

Прекрасным завтраком, по ее словам, также являются творог, кефир, йогурт, которые содержат белок и полезные бактерии, которые влияют на работу кишечника.

Белок, а также жиры и витамин D содержится и в яйцах. Если человек регулярно съедаете на завтрак 2-3 яйца, то он получает то количество витамина D, которое необходимо именно в осенне-зимний период, объясняет Марина Макиша.

В отношении в цельнозерновых каш эксперт добавила, что гречка и грубый геркулес - это хороший источник пищевых волокон и сложных углеводов. Они дают длительное и стойкое насыщение. Кроме того, по ее словам, в любых крупах содержится большое количество магния, витаминов группы В, которые очень важны для нервной системы.

Ранее диетологи назвали приводящие к старению кожи пищевые привычки. В частности, отмечается, что потребление слишком большого количества сахара может сделать кожу старше за счет снижения ее способности заживать от ран и уменьшения ее устойчивости к стрессу.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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