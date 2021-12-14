Экс-президенты Бразилии подписали письмо в защиту Ассанжа

Открытое письмо, призывающее освободить основателя WikiLeaks, было подписано многими лидерами левых партий Латинской Америки, включая экс-президента Колумбии Эрнесто Сампера и бывшего лидера Парагвая Фернандо Луго.

Документ был опубликован 12 декабря политической организацией Grupo de Puebla. В письме отмечается, что американская тюрьма - это "триумф угнетения, молчания и страха". По мнению подписавших обращение, решение Вестминстерского суда, разрешившего экстрадицию Ассанжа в США, является не только грубой юридической ошибкой, которая ставит под угрозу жизнь адвокатов обвиняемого, но и создает опасные прецеденты для нарушения прав человека на свободу слова и получения информации.

Наряду с бразильскими экс-президентами Луизом Инасио Лулой да Силвой и Дилмой Русефф свои подписи под обращением также поставили бывший министр иностранных дел южноамериканского государства Селсо Аморим и экс-министр образования Алоизио Меркаданте.

Джулиан Ассанж стал известен во всем мире в 2010 году, когда обнародовал закрытые дипломатические и военные документы США. В 2016 году он опубликовал тысячи секретных сообщений, связанных с политической кампанией кандидата в президенты США Хилари Клинтон.

10 декабря британский Вестминстерский суд постановил, что основатель WikiLeaks может быть экстрадирован в США, где предстанет перед американским правосудием по обвинению в шпионаже. В отношении 50-летнего австралийца возбуждено как минимум 17 уголовных дел, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы.