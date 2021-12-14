Новости

В Москве в Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля 11:11
Власти Москвы расширили зону парковок для резидентов 10:40
ВОЗ прогнозирует рост числа госпитализаций и смертей из-за "омикрона" 10:35
Цены на газ в Европе поднялись выше 1400 долларов 10:34
Мурашко: Каждого пациента в РФ удалось обеспечить медпомощью в пандемию 10:33
В Хабаровском крае проверили семьи школьниц, избивших человека до смерти 10:29
Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии за угрозы России 10:17
В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться 10:14
Экс-президенты Бразилии подписали письмо в защиту Ассанжа 10:13
Российские вертолетоносцы вооружат ударными беспилотниками 10:11
В центре Гамалеи рассказали, когда завершат испытания назальной вакцины 10:08
ЦОДД настоятельно попросил водителей в Москве отказаться от автомобилей 10:08
Генерал СБУ призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади 10:04
В аэропорту Хабаровска экстренно сел Boeing-757, летевший в Китай 09:53
В Саратовской области от отравления скончался третий ребенок 09:43
Мишустин утвердил комплексный план развития Норильска 09:42
В Хабаровском крае непривитых пенсионеров отправят на самоизоляцию 09:21
Владимир Путин 16 декабря проведет переговоры с президентом Монголии 09:20
Тимошенко сообщила о последнем месте Украины в Европе по ВВП 09:16
Подлодка "Челябинск" может стать носителем "Цирконов" 09:07
ФАС разработала новые правила страхования рисков заемщиков 09:01
Ударный "Охотник" с плоским соплом впервые показали в Новосибирске 08:56
На Камчатке справки об антителах к COVID-19 начали выдавать бесплатно 08:47
"Вестсайдская история" провально стартовала в РФ и США 08:38
Во вторник Москва окажется в баррической седловине 08:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
14.12.2021 10:13
Рубрика: В мире

Экс-президенты Бразилии подписали письмо в защиту Ассанжа

Текст: Юрий Нечаев

Открытое письмо, призывающее освободить основателя WikiLeaks, было подписано многими лидерами левых партий Латинской Америки, включая экс-президента Колумбии Эрнесто Сампера и бывшего лидера Парагвая Фернандо Луго.

Фото: David Cliff/AP
Суд в Лондоне не принял во внимание критическое состояние здоровья Ассанжа

Документ был опубликован 12 декабря политической организацией Grupo de Puebla. В письме отмечается, что американская тюрьма - это "триумф угнетения, молчания и страха". По мнению подписавших обращение, решение Вестминстерского суда, разрешившего экстрадицию Ассанжа в США, является не только грубой юридической ошибкой, которая ставит под угрозу жизнь адвокатов обвиняемого, но и создает опасные прецеденты для нарушения прав человека на свободу слова и получения информации.

Наряду с бразильскими экс-президентами Луизом Инасио Лулой да Силвой и Дилмой Русефф свои подписи под обращением также поставили бывший министр иностранных дел южноамериканского государства Селсо Аморим и экс-министр образования Алоизио Меркаданте.

Джулиан Ассанж стал известен во всем мире в 2010 году, когда обнародовал закрытые дипломатические и военные документы США. В 2016 году он опубликовал тысячи секретных сообщений, связанных с политической кампанией кандидата в президенты США Хилари Клинтон.

10 декабря британский Вестминстерский суд постановил, что основатель WikiLeaks может быть экстрадирован в США, где предстанет перед американским правосудием по обвинению в шпионаже. В отношении 50-летнего австралийца возбуждено как минимум 17 уголовных дел, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы.

В мире Южная Америка Бразилия Джулиан Ассанж: история борьбы

Главное сегодня

В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться
Ударный "Охотник" с плоским соплом впервые показали в Новосибирске
Индекс Мосбиржи стабилизируется на основной сессии
Стала известна причина смерти режиссера Сергея Соловьева
Пропавшая с миллионами кассирша банка в Ачинске сдалась полиции
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире