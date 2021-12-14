ФАС разработала новые правила страхования рисков заемщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить правила допуска страховых организаций к страхованию рисков заемщиков. Соответствующий документ, разработанный сотрудниками ведомства, в ближайшее время будет направлен на межведомственное согласование.

Новые правила предусматривают, что банки смогут устанавливать уровень кредитного рейтинга для компаний-страховщиков рисков физлиц. Таким образом кредитные учреждения будут принимать полисы страховщиков, имеющих уровень кредитного рейтинга, определенный постановлением правительства.

"Использование кредитного рейтинга в указанном случае лишит банки возможности навязывать клиентам услуги конкретного страховщика. Кредитные организации также не смогут представлять неточную информацию о возможности заключения договора с тем или иным страховщиком, так как информация о кредитном рейтинге общедоступна", - отмечают в ФАС.

После утверждения новых правил заемщики смогут выбирать подходящее под требования банка к страховой услуге и наиболее приемлемое для себя предложение страховщика с необходимым уровнем кредитного рейтинга.

При этом страховщики, уровень кредитного рейтинга которых ниже установленного или не имеющие его, смогут предложить заемщикам свои услуги. Для этого необходимо будет пройти через действующие в банках процедуры проверки финансовой устойчивости и платежеспособности.

Кроме того, ФАС предлагает закрепить право заемщика на замену страховой компании без изменений условий кредитного договора.

В антимонопольной службе считают, что обновленные правила упростят выбор страховой организации для граждан и обеспечит "баланс интересов всех участников этих взаимоотношений". При работе над документом учитывалось мнение банковского и страхового сообщества, подчеркнули в ФАС.