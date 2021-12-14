FAW представил новый кроссовер. Россияне остались недовольны

FAW Bestune T77 наконец вышел на российский рынок. Впервые в компании рассказали об этом автомобиле еще в начале 2020 года, однако с тех пор в Китае его уже обновили, а в России претерпел существенные изменения весь сегмент SUV. Тут появились такие перспективные кроссоверы, как Geely Coolray и Haval Jolion, и наверняка многие из тех, кто долго ждал T77, за это время уже сменили свои машины.

Не порадовала и презентация. Как выяснилось, автомобиль будет стоить от 1 819 000 рублей - это в минимальной версии с механической коробкой передач. Такой же кроссовер с "автоматом" оценили в 1 923 000 рублей, а чуть более оснащенный - в 2 052 000 рублей.

Конкретные преимущества комплектаций пока не раскрыты - в компании не успели обновить информацию на своем сайте. Но уже известно, что речь идет о трех "младших" версиях, а две "старшие" в FAW обещают привезти в 2022 году. У них будет парковочный ассистент, потоковое видео с камеры заднего вида, транслируемое на зеркало, и система кругового обзора. Таким образом этих функций нет даже в машине за 2,05 млн.

А еще ни в одной из комплектаций не будет полного привода. Мотор безальтернативный - турбированный 1.6 на 160 л.с. Цифра, кстати, тоже спорная - налоговая ставка выше, чем при форсировке на 150 л.с. При этом уже в "базе" доступны бесключевой доступ, кожаный салон, панорама, круиз-контроль, камера заднего вида и задние парктроники.

Первые отзывы на презентацию вполне понятны.

"Я думаю более-менее мыслящий человек оценит качество, отношение дилеров, наличие запчастей, комплектации, налоговую ставку, посмотрит на цену и пойдет за [другими китайскими автомобилями]", - написал в "ВК" пользователь Константин Зинченко.

"Ещё и дилеры 300-400 тыс. накинут. Печально", - добавил Александр Копосов.

Впрочем, возможно, в FAW надеются сыграть на ажиотаже вокруг автомобилей, который связан с их дефицитом на рынке.

"Ценник соответствует рыночному буму..." - отметил подписчик Валерий Коротков. И, к большому сожалению, он во многом прав.