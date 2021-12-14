Новости

Штраф в 1 млн рублей присудили СМИ-иноагенту The Insider за отсутствие маркировки 12:32
Хоккеист Голышев вернулся из НХЛ в "Автомобилист" 12:18
В Минске принят законопроект о геноциде белорусского народа в годы войны 12:18
Оперштаб: В Москве выявлено 1 976 новых случаев COVID-19 12:13
В электричках разрешили возить лыжи бесплатно 11:43
На Netflix подали иск на 10 млн из-за фильма "Пятница" с Козловским 11:42
Студенческие научные сообщества смогут получать гранты на развитие 11:42
МИД РФ: Минск не просил Москву помочь в урегулировании миграционного кризиса 11:40
В Москве нашли 260 тысяч "квадратов" недвижимости без хозяина 11:31
Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище 11:29
ФНС напомнила о сроке подачи заявления на субсидию за нерабочие дни 11:27
Австрия ожидает, что "Северный поток-2" вскоре будет запущен 11:15
В Москве в Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля 11:11
Власти Москвы расширили зону парковок для резидентов 10:40
ВОЗ прогнозирует рост числа госпитализаций и смертей из-за "омикрона" 10:35
Цены на газ в Европе поднялись выше 1400 долларов 10:34
Мурашко: Каждого пациента в РФ удалось обеспечить медпомощью в пандемию 10:33
В Хабаровском крае проверили семьи школьниц, избивших человека до смерти 10:29
Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии за угрозы России 10:17
В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться 10:14
Экс-президенты Бразилии подписали письмо в защиту Ассанжа 10:13
Российские вертолетоносцы вооружат ударными беспилотниками 10:11
В центре Гамалеи рассказали, когда завершат испытания назальной вакцины 10:08
ЦОДД настоятельно попросил водителей в Москве отказаться от автомобилей 10:08
Генерал СБУ призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади 10:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 11:27
Рубрика: Экономика

ФНС напомнила о сроке подачи заявления на субсидию за нерабочие дни

Текст: Нина Егоршева

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России напомнили, что 15 декабря заканчивается срок подачи заявления на предоставление субсидии малому и среднему бизнесу и социально ориентированным НКО за нерабочие дни в ноябре.

Фото: Сергей Куксин
Выжившие в пандемию рестораны и кафе заполняются до отказа

"Пятнадцатого декабря истекает срок направления заявления на получение субсидии на нерабочие дни, которая предоставляется в рамках постановления правительства РФ № 1513. Проверить, имеет ли компания или ИП право на нее, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России", - сказано в сообщении ФНС, которое приводит РИА Новости.

Заявление можно направить через личный кабинет юрлица или индивидуального предпринимателя, а также в бумажном виде по почте.

C 30 октября по 7 ноября по всей России были объявлены нерабочие дни из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим кабмин одобрил распоряжение о предоставлении субсидий социально ориентированным НКО и малым и средним предприятиям. Сообщалось, что выплаты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника получат гостиницы, общепит, компании сферы дополнительного образования, бытовых услуг, спорта, организации досуга и развлечений.

Экономика Бизнес Правительство Минфин ФНС Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться
Австрия ожидает, что "Северный поток-2" вскоре будет запущен
Ударный "Охотник" с плоским соплом впервые показали в Новосибирске
Индекс Мосбиржи стабилизируется на основной сессии
Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию