ФНС напомнила о сроке подачи заявления на субсидию за нерабочие дни

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России напомнили, что 15 декабря заканчивается срок подачи заявления на предоставление субсидии малому и среднему бизнесу и социально ориентированным НКО за нерабочие дни в ноябре.

"Пятнадцатого декабря истекает срок направления заявления на получение субсидии на нерабочие дни, которая предоставляется в рамках постановления правительства РФ № 1513. Проверить, имеет ли компания или ИП право на нее, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России", - сказано в сообщении ФНС, которое приводит РИА Новости.

Заявление можно направить через личный кабинет юрлица или индивидуального предпринимателя, а также в бумажном виде по почте.

C 30 октября по 7 ноября по всей России были объявлены нерабочие дни из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим кабмин одобрил распоряжение о предоставлении субсидий социально ориентированным НКО и малым и средним предприятиям. Сообщалось, что выплаты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника получат гостиницы, общепит, компании сферы дополнительного образования, бытовых услуг, спорта, организации досуга и развлечений.