В кабмине перечислили компании, которые получат по МРОТ на работника

Выплаты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника получат компании малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях гостиничного бизнеса, спорта, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова по итогам отдельного совещания по грантовой поддержке бизнеса в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях экономики.

Напомним, после объявления нерабочих дней стало известно, что правительство уже с 15 ноября начнет выплачивать малым и средним предприятиям (МСП) гранты в размере одного МРОТ на каждого занятого на предприятии. В секретариате Белоусова сообщили, что все перечисленные предприятия МСП смогут подать заявления на безвозмездный грант уже с 1 ноября 2021 года. Заявки будут приниматься по 15 декабря 2021 года, передает РИА Новости.

Выплаты будут осуществляться через восемь рабочих дней с даты подачи заявления в налоговые органы. Также уточняется, что размер гранта будет определяться в зависимости от количества работников - в расчете один МРОТ на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя.

Предполагается, что меры поддержки охватят три миллиона работников.

Ранее было объявлено о возобновлении программы льготного кредитования бизнеса. С ноября по декабрь 2021 года для компаний малого и среднего бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций в 30 российских банках будет возобновлена выдача льготных кредитов под 3% годовых.