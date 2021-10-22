В кабмине перечислили компании, которые получат по МРОТ на работника

Напомним, после объявления нерабочих дней стало известно, что правительство уже с 15 ноября начнет выплачивать малым и средним предприятиям (МСП) гранты в размере одного МРОТ на каждого занятого на предприятии. В секретариате Белоусова сообщили, что все перечисленные предприятия МСП смогут подать заявления на безвозмездный грант уже с 1 ноября 2021 года. Заявки будут приниматься по 15 декабря 2021 года, передает РИА Новости.
Выплаты будут осуществляться через восемь рабочих дней с даты подачи заявления в налоговые органы. Также уточняется, что размер гранта будет определяться в зависимости от количества работников - в расчете один МРОТ на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя.
Предполагается, что меры поддержки охватят три миллиона работников.
Ранее было объявлено о возобновлении программы льготного кредитования бизнеса. С ноября по декабрь 2021 года для компаний малого и среднего бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций в 30 российских банках будет возобновлена выдача льготных кредитов под 3% годовых.