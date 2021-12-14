Genesis рассекретил новый G90: теперь это реальный конкурент немецкому премиуму

Компания Genesis представила новое поколение флагманского седана G90, который, как и прежде, будет предлагаться в версиях с короткой и увеличенной колёсной базой.

Фотографии внешности новинки Genesis и некоторые особенности новинки Genesis опубликовал ранее.

Особенностями стали оптика, представленная в виде двух полос, капот, объединённый с боковинами, что уменьшило количество зазоров, позволив сделать дизайн передней части более "гладким", другая "корма" с узкими фонарями, подчёркнутыми сплошной линией под ними. Длиннобазный вариант сделан на манер дорогих машин европейских брендов: центральная "глухая" вставка убрана, а двери увеличены на 190 мм.

Теперь миру явлены фотографии салона автомобиля, который под стать внешности изменился полностью. Мультимедиа теперь не располагается под одним козырьком с цифровой приборной панелью, а вынесена отдельным элементом. Дефлекторы воздуховодов искусно замаскировали, сделав их частью торпедо. Четырёхспицевый руль стал двухспицевым, управление климат-системой теперь преимущественно сенсорное, а элементы активации некоторых пунктов меню мультимедийной системы продублировали физическими клавишами. Аналоговые часы, к слову, убрали, а рычаг трансмиссии заменили на "шайбу", то есть у селектора нет механической связи со сцеплением.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Genesis G90 получил два раздельных панорамных люка - над каждым из рядов сидений. Задние боковые места имеют возможность индивидуальной регулировки наклона спинки.

У G90 ручки внешние ручки дверей спрятаны и выдвигаются по мере приближения водителя со смарт-ключом, которые может быть продублирован на смартфоне через приложение, и в таком случае открывание крышки багажника происходит автоматически - по прошествию трёх секунд нахождения владельца ключа рядом с датчиком.

Двери могут закрываться по нажатию клавиш, расположенных непосредственно на дверных картах, на подлокотнике второго ряда или на центральной консоли. Также можно настроить закрытие двери по нажатию на педаль тормоза, но эта функция доступна только для водителя.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Genesis G90 в зависимости от комплектации возможно оснастить системой объёмного звучания Bang&Olufsen, состоящей из 23 динамиков с функцией активного шумоподавления, системой ароматизации с тремя ароматами на выбор (привет, Mercedes!), сиденьями с функциями вентиляции, трёхрежимного массажа и автоматической подкачки воздуха в боковые подушки на скорости 130 км/ч и выше для лучшей боковой поддержки, сенсорными планшетами с диагональю 10.2 дюйма с функцией изменений угла наклона в зависимости от положения сидения, боксом с ультрафиолетовой лампой в подлокотнике второго ряда.

Длина нового Genesis G90 со стандартной колёсной базой - 5275 мм (+70 мм по сравнению с предшественником), размер колёсной базы - 3180 мм (+20 мм). Лонг-версия имеет 5465 мм общей длины и 3370 мм расстояния между ступицами колёс. Ширина и высота автомобилей одинаковые: 1930 мм и 1490 мм.

Genesis G90 оснастили адаптивной пневматической подвеской, которая умеет заранее подстраиваться под дорожные условия за счёт фронтальной камеры, считывающей состояние полотна на 100 метров вперёд, и данных навигации. Так, если впереди есть неровность, то подвеска приподнимет кузов на 10 мм, на участке с выбоинами клиренс увеличивается на 25 мм, также подвеска умеет работать при движении по крутому склону - в этом случае будет приподнята только фронтальная ось.

Также седан оснастили полноуправляемым шасси: при маневрировании на узкой территории и на малых скоростях задние колёса поворачиваются относительно передних в другую сторону на четыре градуса, на высоких скоростях для улучшения стабильности задние колёса подруливают в ту же сторону, что и передние, но только на два градуса.

Седан со стандартной колёсной базой будет предложен с задним и полным приводом и новым 380-сильным бензиновым мотором 3.5 T-GDi в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Известно, что G90 с увеличенной колёсной базой оснастят этим же двигателем, но с электрическим довеском, - параметры этого силового агрегата обещали уточнить позднее.

Заказы на новинку начнут принимать в Южной Корее с 17 декабря, цены пока не называются.

Прошлое поколение модели в России можно купить от 6 975 000 рублей, во всех комплектациях седан оснащён системой полного привода и автоматической коробкой передач. Двигатели: бензиновые, мощностью 309, 370 и 413 л.с.

Фото: Пресс-служба Genesis.