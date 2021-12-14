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Рубрика: Экономика

Глава Минэнерго сообщил о компаниях, желающих экспортировать газ по трубе

Текст: Александра Воздвиженская

В России есть и другие желающие экспортировать природный газ по трубопроводам "Газпрома". До сих пор право на трубопроводный экспорт сохраняется лишь за этой компанией. Как рассказал министр энергетики Николай Шульгинов, запрос поступал еще как минимум от одной компании.

Фото: iStock
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Название компании в беседе с журналистами Шульгинов не озвучил, но уточнил, что это не "Роснефть", которая ранее, как писала "РГ", обращалась с предложением предоставить ей доступ к экспорту газа. Речь шла об агентском договоре, при котором используется труба "Газпрома", но газ поставляется от другой компании.

"Заявка, о которой идет речь, была подана некоторое время назад, до инициативы "Роснефти", и не является новой инициативой", - сообщил журналистам Шульгинов.

Либерализация экспорта газа из России обсуждается уже много лет, и в последний раз дискуссия получила новое развитие на фоне строительства газопровода "Северный поток-2". Газовая директива Евросоюза ограничивает использование мощностей подобных газопроводов на 50%. Чтобы заполнить его на полную мощность, законодательство ЕС требует от "Газпрома" допустить к трубе других поставщиков.

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