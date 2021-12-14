Новости

Власти Норвегии запретят продажу алкоголя в ресторанах и кафе из-за COVID-19 03:00
В Кентукки число жертв торнадо увеличилось до 74 02:30
Президент ЮАР заразился коронавирусом 01:54
Спецборт МЧС РФ доставил в ЮАР медиков и мобильную лабораторию 01:29
Глава ВОЗ назвал главные проблемы мира после пандемии COVID-19 01:18
Захарова выразила соболезнования европейской дипломатии 00:45
ЦОДД рекомендовал отказаться во вторник от поездок на автомобиле по Москве 00:22
Джикия выступил с резким заявлением после поражения "Спартака" от "Сочи" 13.12.2021
Индекс МосБиржи упал ниже 3600 пунктов впервые с начала мая 13.12.2021
Мезенцев убежден, что политика санкций не принесет пользы европейцам 13.12.2021
Калужские власти отложили введение QR-кодов 13.12.2021
Завершены госиспытания гидрографического катера "Леонид Сенчура" 13.12.2021
Спутники выведут на орбиту всего за 18 часов 13.12.2021
Минздрав отвел 3 недели на оценку эффективности вакцин против омикрона 13.12.2021
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов 13.12.2021
Президент Чехии назначит новый кабмин 17 декабря 13.12.2021
Всероссийская премьера фильма "Елки 8" состоится в Нижнем Новгороде 13.12.2021
Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы 13.12.2021
В Подмосковье проверят все негосударственные школы после взрыва в Серпухове 13.12.2021
В Москву идет мощный снегопад 13.12.2021
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду 13.12.2021
В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 13.12.2021
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 13.12.2021
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 13.12.2021
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 13.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
14.12.2021 01:18
Рубрика: В мире

Глава ВОЗ назвал главные проблемы мира после пандемии COVID-19

Фото: Christopher Black / World Health Organization / AFP Фото: Christopher Black / World Health Organization / AFP
Фото: Christopher Black / World Health Organization / AFP

После завершения пандемии коронавируса человечество столкнется с более серьезными, чем прежде, вызовами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезнями, изменением климата. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Билл Гейтс: Острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться в 2022 году

По его словам, пандемия показала: если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все. В этой связи необходимо "фундаментальное изменение" восприятия ценности здоровья. "Необходимо содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты", - цитирует ТАСС Гебрейесуса.

Он призвал относиться к здравоохранению не как к "затрате", а как к инвестиции в общее будущее. При этом в центре усилий государств должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности.

По данным ВОЗ и Всемирного банка, более полумиллиарда человек во всем мире оказались в крайней нищете из-за увеличения расходов на здравоохранение во время пандемии коронавируса. По мнению экспертов, пандемия усугубила глобальное неравенство в доступе к здравоохранению, спровоцировала самый серьезный экономический кризис в мире с 1930-х годов, в результате чего многим людям, в особенности в Африке, Азии и Латинской Америке стало труднее получить медицинскую помощь.

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Спецборт МЧС РФ доставил в ЮАР медиков и мобильную лабораторию
Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и пользоваться интернетом
Мурашко рассказал о симптомах у зараженных омикроном россиян
Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире