Глава ВОЗ назвал главные проблемы мира после пандемии COVID-19

После завершения пандемии коронавируса человечество столкнется с более серьезными, чем прежде, вызовами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезнями, изменением климата. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья.

По его словам, пандемия показала: если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все. В этой связи необходимо "фундаментальное изменение" восприятия ценности здоровья. "Необходимо содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты", - цитирует ТАСС Гебрейесуса.

Он призвал относиться к здравоохранению не как к "затрате", а как к инвестиции в общее будущее. При этом в центре усилий государств должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности.

По данным ВОЗ и Всемирного банка, более полумиллиарда человек во всем мире оказались в крайней нищете из-за увеличения расходов на здравоохранение во время пандемии коронавируса. По мнению экспертов, пандемия усугубила глобальное неравенство в доступе к здравоохранению, спровоцировала самый серьезный экономический кризис в мире с 1930-х годов, в результате чего многим людям, в особенности в Африке, Азии и Латинской Америке стало труднее получить медицинскую помощь.