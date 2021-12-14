Голикова: Все действительные в РФ ПЦР-тесты могут выявить "омикрон"

Все 77 видов ПЦР-тестов, которые зарегистрированы в России, способны выявить актуальные штаммы коронавируса, включая новый вариант "омикрон", сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

"На текущий момент в РФ зарегистрировано 77 наборов для диагностики COVID-19 методом ПЦР, из них 56 отечественного производства. Хочу сказать, что все они способны выявлять актуальные штаммы, включая "омикрон", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Вице-премьер также отметила, что повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления коронавируса входит в комплекс дополнительных мер реагирования на ситуацию с распространением "омикрона".