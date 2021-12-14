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Рубрика: Общество

Японские ученые выявили у витамина B2 способность предотвращать старение

Текст: Нина Егоршева

Группа ученых из японского университета Кобе обнаружила способность витамина В2 (рибофлавин) предотвращать старение клеток организма, замедляя развитие различных возрастных нарушений.

Фото: iStock
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В ходе эксперимента, который описан в издании международного сообщества биологов MBoC, исследователи подвергали клетки стрессу для ускорения старения. После было добавлено разное количество витамина В2. Внутри клетки витамин превращался в вещество, называемое ФАД (флавинадениндинуклеотид). ФАД помогает производить энергию в митохондриях и предотвращает снижение их активности, которое вызывает клеточное старение. По результатам исследования было установлено, что устойчивость клеток к старению возрастала в зависимости от количества рибофлавина.

Отмечается, что витамин В2 имеет свойство легко усваиваться из пищи и добавок. На этом основании ученые надеются, что их исследование поможет разработать простые и безопасные способы лечения различных возрастных заболеваний. В будущем планируется провести эксперименты на животных, чтобы подтвердить или опровергнуть результаты, полученные в нынешнем исследовании.

Ранее диетологи рассказали, как правильно питаться, чтобы укрепить каждую из пяти защитных систем организма - ангиогенез, регенерацию, микрофлору кишечника, ДНК и иммунитет, чтобы организм мог лучше справляться с профилактикой болезней и вести более долгую и здоровую жизнь. Например, чтобы повысить иммунную защиту, рекомендуется употреблять оливковое масло, клюквенный сок, брокколи, виноградный сок, грецкие орехи, корень солодки, чернику и перец чили.

Общество Наука

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